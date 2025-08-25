Daňová medzera na DPH na Slovensku dosiahla v roku 2022 úroveň 14,6 percenta, čo pre štátny rozpočet predstavovalo odhadovanú stratu vo výške takmer 1,5 miliardy eur. Spomedzi 27 členských krajín Európskej únie vykazujú v tejto oblasti dlhodobo najhoršie výsledky Rumunsko (30,6 percenta) a Malta (25,9 percenta). Slovensko sa v tomto porovnaní umiestnilo, spoločne s Litvou, na tretej najhoršej pozícii.
K lídrom vo výbere DPH dlhodobo patrí susedné Maďarsko, ktorého daňová medzera dosiahla v roku 2022 iba 2,3 percenta. V kombinácii s vysokou základnou sadzbou DPH (27 percent) to krajine umožňuje financovať najnižšiu daň z príjmov právnických osôb v Európskej únii (9 percent). Naopak, Slovensko má najvyššiu firemnú daň v regióne, pričom jeho sadzby DPH patria taktiež k najvyšším a súčasné sociálne štandardy sú financované na úkor verejného dlhu. Tento stav zvyšuje riziko štátneho bankrotu a vážnych ekonomických problémov, čoho odvrátenie si vyžaduje kombináciu rozpočtovej konsolidácie a efektívnejšieho výberu daní.
Špeciálny účet pre DPH
Na zefektívnenie výberu DPH prijímajú európske štáty rôzne opatrenia. Príkladom je systém priebežnej kontroly transakcií (Continuous Transaction Controls), ktorý už používajú Taliansko, Maďarsko, Grécko či Rumunsko. V rámci neho získava štát údaje o uskutočnených transakciách takmer v reálnom čase. „To umožňuje rýchlo zistiť podvody – napríklad karuselové reťazce, pretože úrad vidí transakcie okamžite a vie ich krížovo kontrolovať,“ vysvetľuje Miloslav Karaffa, podpredseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.
Súčasný systém na Slovensku je však nastavený odlišne: firmy podávajú daňové priznania a kontrolné výkazy k DPH súhrnne, a to v mesačnej alebo štvrťročnej periodicite. Takýto časový odstup medzi uskutočnením transakcie a jej nahlásením štátu vytvára priestor na podvody, najmä vo forme uplatňovania neoprávnených nadmerných odpočtov.
Princíp karuselových podvodov je jednoduchý: skupina firiem medzi sebou reťazovo obchoduje s tovarom. Jeden zo subjektov v reťazci neodvedie štátu DPH, no ďalší si uplatní jej odpočítanie, čím vznikajú vysoké daňové úniky. Tieto podvody sa najčastejšie týkajú takzvaných rizikových komodít, ako sú pohonné hmoty, elektronika, mobilné telefóny, kovy či potraviny s vyššou hodnotou.
Ako protiopatrenie využíva Poľsko v prípade týchto komodít systém rozdelenej platby (tzv. split payment). Pri tomto mechanizme je úhrada faktúry rozdelená. Základ dane sa platí na bežný účet dodávateľa, zatiaľ čo DPH smeruje na jeho osobitný DPH účet spravovaný bankou. S prostriedkami na tomto účte nemôže dodávateľ voľne disponovať a môže ich použiť výhradne na úhradu vlastnej daňovej povinnosti alebo na zaplatenie DPH ďalšiemu dodávateľovi.
