Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) obsadil nový minister takzvanej úradníckej vlády Peter Balík. S rezortom sa rozlúčila exministerka Veronika Remišová, ktorá sa rozhodla uplynulé tri roky svojej práce zosumarizovať.

Problémy minulých vedení

Portál Žive.sk informuje, že exministerka začala pripomenutím bezpečnostného auditu v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES). Audit do roku 2020 odhalil až 80 percent indikátorov, ktoré v agentúre neboli v súlade so zákonom. Za pôsobenia exministerky sa situácia údajne zlepšila nastavením procesov a pomer súladu a nesúladu je v súčasnosti opačný.

V. Remišová tiež zdôraznila, že na MIRRI sa museli vysporadúvať s rôznymi toxickými zmluvami či projektmi, cez ktoré tiekli desiatky miliónov eur do vreciek oligarchov. V tejto súvislosti sa nevyhla kritike niektorých dodávateľov či jej predchodcov a súčasných predstaviteľov opozície – Petra Pellegriniho či Richarda Rašiho.

Spomenula napríklad prevádzku portálu Slovensko.sk, ktorej výška bola najskôr takmer 900-tisíc eur mesačne, no v súčasnosti sa znížila na necelých 430-tisíc eur.

Živé.sk však dodáva, že k zníženiu nákladov prispel najmä fakt, že dodávateľ GlobalTel si prestal fakturovať prevádzku a podporu k informačnému systému eDemokracie a otvorenej vlády, prevádzku sieťovej infraštruktúry k Slovensko.sk či služby k elektronickým dokladom. Úlohy prešli pod NASES a firmu, ktorá bola subdodávateľom GlobalTelu. Exministerka tiež uviedla, že na MIRRI je dnes otvorených niekoľko súdnych sporov, no nešpecifikovala s ktorými spoločnosťami.

Čiastkové úspechy

Járovi Cimrmanovi je pripisovaný výrok: „Ak sa sám nepochválim, nikto to za mňa neurobí.“ To je prípad aj V. Remišovej, ktorá spomenula len čiastkové úspechy a neúspechom sa veľkým oblúkom vyhla. Tie by totiž vo výraznej miere dominovali. MIRRI sa za jej pôsobenia v oblasti digitalizácie totiž nič zásadné nepodarilo.

„Hodnotím len oblasť digitalizácie, nie eurofondy či regionálny rozvoj. Objektívny obraz nám dajú medzinárodné hodnotenia, napríklad DESI. Ak sa pozrieme na systémy a služby, ktoré vznikli za posledné tri roky, nevidím tam veľa takých, ktoré majú šancu posunúť nás v rebríčku vyššie. Očakávam teda, že buď budeme stagnovať na piatom mieste od konca, alebo už piatykrát za sebou klesneme,“ povedal pre TREND Emil Fitoš, prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS).

Snaha o nastavenie procesov či „upratanie“ po predchádzajúcom vedení sa exministerke uprieť nedá. To však ani zďaleka nestačí. Za jej pôsobenia sa napríklad pripravovala investičná stratégia do digitalizácie v Pláne obnovy, ako aj v novom eurofondovom Programe Slovensko.

„Na prvý pohľad udrie do očí nerovnováha medzi výrazne väčšími zdrojmi, ktoré plánuje investovať verejná správa a tým, čo má ísť do digitalizácie slovenskej ekonomiky, prípravy ľudských zdrojov na budúce výzvy či širokopásmového pripojenia,“ vysvetľuje E. Fitoš.

Ministerstvu sa podľa exministerky podarilo napríklad zrušiť 21 výpisov a potvrdení, ktoré už občania nemusia nosiť na úrady. Za úspech považuje aj prihlasovanie na štátne weby prostredníctvom aplikácie Slovensko v mobile.

Problémom však je, že na to, aby občan mohol Slovensko v mobile používať, na začiatku potrebuje vlastniť eID a čítačku. V pláne bol však hneď od začiatku oveľa praktickejší scenár, a to, že ľudia prídu na poštu, kde im so spárovaním ich identity s mobilným zariadením pomôže pracovník, a takto sa pokryjú aj občania bez eID. Aplikáciu tak dokážu využívať len ľudia s elektronickým občianskym preukazom a čítačkou, čiže ide o veľmi úzku skupinu ľudí.

„Čo sa týka samotnej digitalizácie štátu, nepodarilo sa zásadne zlepšiť kompetencie štátu ako zákazníka, verejné obstarávanie stále nerešpektuje špecifiká informačných technológií a digitálna transformácia, teda odstrihnutie digitalizovaných procesov od papierového sveta, zostala nepochopená a zabudnutá,“ povedal E. Fitoš.

Tablety pre seniorov v nedohľadne

MIRRI sa podarilo zdigitalizovať životnú situáciu narodenia dieťaťa. Ďalšie štyri životné situácie ako kúpa a predaj vozidla, kúpa nehnuteľnosti, začiatok podnikania či hľadanie zamestnania sa dnes údajne nachádzajú v pokročilom štádiu realizácie. Nie je však úplne jasné, kedy sa občania dočkajú výsledkov.