Krach SVB bol ukážkovým príkladom zlyhania manažmentu banky. Banka mala veľmi koncentrovaný biznis model, tlačila na rýchly rast, neriadila úrokové riziko a ešte sa spoliehala na nepoistené depozitá.

Manažment banky však využíval medzeru v regulácii, ktorú si banky vylobovali za administratívy Donalda Trumpa. Teraz sa musí Fed obracať a rýchlo sprísňovať pravidlá

Regulátor amerických bánk však nie je jediný, kto sa po krachu niektorých bánk prebral a rýchlo koná. Ratingová agentúra Moody’s znížila 21. apríla 2023 rating jedenástim stredne veľkým bankám v USA.

Tým naznačila že vysoké úrokové sadzby a krach niektorých bánk naďalej znižujú stabilitu bankového sektora. Veľké banky mali prísnejšie podmienky a na zlé časy sa pripravili lepšie, menšie banky mali podmienky uvoľnené a teraz sú pod väčším tlakom.

Ide o spoločnosti ako U.S. Bankcorp, Zions Bankcorp, Bank of Haway či First Republic Bank, na ktorú bol počas marca dokonca „run“ a prišla o sto miliárd dolárov vo vkladoch. Situáciu zatiaľ ustála (vďaka kapitálovej pomoci ostatných bánk), ale problém vyriešený nie je.

Tri hlavné zdroje problémov

Čo majú banky s nižším ratingom spoločné? V prvom rade nevhodné riadenie aktív a pasív. Banky sú z princípu náchylné na úrokové riziko, ktoré priamo vplýva na ich ziskovosť.

Ako príklad je možné uviesť súčasný rast úrokových sadzieb, ktorý dvíha náklady na financovanie bánk a vytvára straty na portfóliu cenných papierov, keďže banky z veľkej časti držia hlavne dlhopisy. Banky by sa mali chrániť, možnosti na to majú, ale nevyužívali ich.