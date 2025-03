V Európe narastá vlna protiamerických nálad, ktoré postupne ovplyvňujú spotrebiteľské správanie a postoje voči americkým produktom. Politikou, ktorá rozdeľuje a dráždi, sa americký prezident Donald Trump postaral o silnú reakciu na starom kontinente. Výsledkom sú rozsiahle bojkoty amerických výrobkov, kampane na sociálnych sieťach a rastúca preferencia európskych značiek. Je to len chvíľkový vzdor, alebo sa mení celý spotrebiteľský trh?

Europeans really hate the US now, thanks to Trump and Elon Musk. Favourable view of the US has plunged precipitously in Germany, France, Denmark etc. And people are starting to boycott American goods and services. The U.S. cannot remain a superpower without help from Europe. pic.twitter.com/AzuuqW0A9W

Trumpove kontroverzné kroky ako hrozba zavedenia ciel na európske výrobky, pokusy o ovládnutie Grónska či sporné vyhlásenia v súvislosti s vojnou na Ukrajine vyvolali rozhorčenie v celej Európe. Riaditeľ základnej školy v Dánsku Bo Albertus, ktorý je jedným z lídrov bojkotu, zrušil všetky predplatné amerických streamingových služieb, prestal navštevovať americké reťazce rýchleho občerstvenia a vyzýva ostatných, aby urobili to isté. „Najlepším spôsobom, ako vyslať signál, je prestať dávať peniaze do ich vreciek,“ povedal pre miestne médiá.

V Dánsku je situácia obzvlášť vyhrotená. Podľa prieskumu pre TV 2 až 48 percent Dánov cielene prestalo nakupovať americké produkty od Trumpovho nástupu do úradu. Facebooková skupina Boykot varer fra USA (Bojkotujte výrobky z USA) prilákala viac než 92-tisíc členov, ktorí si navzájom radia, ako sa vyhýbať americkým značkám. Vznik podobných skupín hlásia aj ďalšie krajiny - vo Švédsku sa počet členov skupiny „Bojkotta varor från USA“ rýchlo rozrástol. Jedna zo zakladateliek skupiny Annike Kohinoorová, uviedla: „Bola som nahnevaná a bezmocná. Vytvorením skupiny sme konečne mohli niečo urobiť.“

“We know we're not having a major financial impact because boycotts tend to not have that. But we have a very big impact on the American brand, and that's actually what we're doing.”



Mads Mouritzen, Founder of "Boykot varer fra USA" on the international group boycotting US goods pic.twitter.com/EDMgMoTeDi