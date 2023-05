Český politológ Ján Kubáček v rozhovore pre TREND reaguje na ohlásený konsolidačný balíček, ktorým chce česká vláda vzpružiť domácu ekonomiku. Upozorňuje, že štát by sa mal oveľa viac uskromňovať. V praxi však nakoniec zostane menej peňazí daňovým poplatníkom. Vysvetľuje, či to pre súčasnú českú vládnu päťkoalíciu môže v konečnom dôsledku znamenať stratu politických bodov.

Už vlani na jeseň sa ukazovalo, že sľuby vlády Petra Fialu o tom, že nebude zvyšovať dane majú trhliny. Ako hodnotíte to, čo najnovšie vláda predstavila?

Ak by sme to zobrali bod po bode, tak to vôbec nezodpovedá programovému vyhláseniu vlády ani volebným sľubom koalície. Je to kompromis kompromisov. Nie je tam nič zásadne novátorské ani žiadna pridaná hodnota. Je to postupné odoberanie peňazí zamestnancom, živnostníkom a firmám z ich príjmov.

Takže ide o zdražovanie.

Bude to znamenať zdražovanie, aj keď sa vláda okolo toho snažila tancovať a tvárila sa, ako keby sme tu žiadnu desaťpercentnú sadzbu DPH nemali. No tie zásadné, každodenné investície do vodného, stočného, liekov, energií či potravín pre deti sa nám premietnu formou zdraženia. Bude to mať proinflačný efekt.

Zároveň vláda nebude brať všetkým a necháva ďalej fungovať „čiernych pasažierov“.