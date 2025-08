Slovenské ceny energií pre domácnosti patria k najnižším v Európskej únii. Priemerná cena za 100 kWh plynu dosiahla 5,9 eura, pri elektrine to bolo 18,1 eura. Vyplýva to z najnovších dostupných údajov Európskeho štatistického úradu (Eurostat) za prvý polrok 2024. V uvedenom období boli ceny plynu na Slovensku štvrté najnižšie a ceny elektriny piate najnižšie v rámci EÚ. Za nízkymi cenami stojí predovšetkým štátna podpora v podobe plošných dotácií.

Vyzerá to na zdražovanie

Ak by dodávatelia energií mohli domácnostiam účtovať štandardné regulované ceny stanovené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), priemerná slovenská domácnosť by už v tomto roku zaplatila približne o 40 percent viac, než v súčasnosti platí. Upozorňuje na to Zdenko Štefanides, hlavný ekonóm VÚB banky.

Ako príklad uvádza aktuálny cenník Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) na rok 2025 pre tarifu D3, ktorá sa vzťahuje na domácnosti vykurujúce plynovým kotlom. Regulovaná cena plynu vrátane DPH je v tomto prípade stanovená na úrovni 7,066 centa za kWh. Po zohľadnení štátnej dotácie však domácnosti reálne platia len 5,112 centa za kWh.

Spolu s kolegom, makroekonómom Michalom Lehutom, pripravili analýzu s názvom Odklon Slovenska od ruských energií je pomalý. Aspoň ich spotreba je nižšia, v ktorej sa venujú vývoju v oblasti energetickej závislosti a cenovej regulácie.