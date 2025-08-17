Na školských laviciach sa už pár mesiacov hromadí prach, no v niektorých riaditeľniach sa však prepočítava, škrtá a prepisuje. Slovenské školstvo totiž čaká zmena, ktorá môže otriasť celým systémom.
Ministerstvo školstva ešte v júni poslalo do medzirezortného pripomienkového konania balík šiestich legislatívnych zmien. Jedna z nich môže ukrátiť súkromné a cirkevné zariadenia o časť normatívu. Peter Halák, zriaďovateľ siete škôl Felix, v otvorenom rozhovore vysvetľuje, prečo pripravovaná reforma podľa neho prehĺbi rozdiely medzi školami aj študentmi.
Čo znamená rovnosť príležitostí vo vzdelávaní z pohľadu súkromných škôl?
Za vzdelávanie dieťaťa je v prvom rade zodpovedný rodič. Ak mu štát umožňuje vybrať si medzi verejnou, súkromnou, cirkevnou školou či domácim vzdelávaním, mal by pre každú z týchto možností vytvoriť identické podmienky.
Ústavné právo na bezplatné vzdelanie sa doteraz chápalo tak, že každý žiak dostane od štátu totožný normatív. Potom je na rodičovi, pre ktorú školu sa rozhodne.
Ak ale všetky školy poskytujú vzdelávanie v rovnakom rozsahu, podľa rovnakej legislatívy a štátneho programu, odučia rovnaký počet hodín a musia dosiahnuť rovnaké výstupy, vyvstáva otázka: prečo má jedna dostať menej peňazí za tie isté služby?
Jedným z dôvodov krátenia normatívu je, že neštátne školy neprijímajú všetky deti, ale vyberajú si.
My máme opačnú skúsenosť. Rodičia nám často hovoria, že už v materských školách či poradenských centrách im pri deťoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami odporúčajú skôr súkromné alebo cirkevné školy. Vo verejných im údajne nevedia poskytnúť dostatočnú pomoc.
Vnímame ale, že dopyt po našej škole je vysoký – na sto miest pre prvákov sa nám hlási aj 180 detí. Kapacity však nemôžeme nafúknuť, preto selektujeme. V Bratislave máme 606 žiakov, z toho 47 so špeciálnymi potrebami. Udržujeme rozumný pomer.
Do triedy s dvadsiatimi žiakmi nemôžeme prijať dvanásť detí so špeciálnymi potrebami, lebo by sa stala špecializovanou. Treba takisto vnímať regionálne rozdiely. V Bratislave je menej detí zo znevýhodneného prostredia, takže ich podiel tu nikdy nebude porovnateľný s menším mestom.
Ak niekto toto považuje za výber, tak áno, robíme ho z kapacitných dôvodov.
Prečo má podľa vás súkromná škola v očiach rodičov navrch pred verejnou?
Rodičia si zväčša volia súkromnú školu zo strachu pred šikanou. Obávajú sa tiež, že verejné školy nedokážu pracovať s deťmi so špeciálnymi potrebami – chýbajú im psychológovia, špeciálni pedagógovia či asistenti.
Aj keď aj vo verejnom školstve pôsobia kvalitné tímy, negatívne skúsenosti niektorých rodičov ich doženú k hľadaniu alternatív. My máme osemčlennú podpornú skupinu, ktorá sa deťom intenzívne venuje. Oslovuje ich aj náš program, pretože reaguje na nároky modernej spoločnosti. Prinášame inovatívne metódy, učíme deti riešiť problémy, analyzovať, diskutovať, rozvíjať komunikačné schopnosti.
Ak by reforma prešla v súčasnej podobe, ako ju ministerstvo navrhuje, pre ktorú možnosť by ste sa rozhodli?
Nechceme sa stať verejnou školou. Museli by sme do veľkej miery upustiť od našej vízie, cieľov, princípov a vzdelávacieho programu. Nie každému totiž vyhovuje náš prístup či metódy. A práve v tom vidím kľúčovú hodnotu, aby mali rodičia možnosť voľby.
Ostaneme preto pri 80-tich percentách. Objavujú sa aj rôzne návrhy, za čo všetko by mohol byť príspevok navýšený. No príde mi to už ako zbytočné „naťahovanie sa“ o percentá, ktoré odvádzajú pozornosť od podstaty. Teda, že každá škola by mala dostať sto percent normatívu, ak plní štátne kurikulum – a my ho plníme.
Zároveň treba povedať, že pre nás tvorí štátny normatív približne tretinu rozpočtu, zvyšné dve tretiny pochádzajú zo súkromných zdrojov, od rodičov. Bez školného nedokážeme financovať vzdelávací model, ktorý realizujeme.
Rodičia sú ochotní prispievať nad rámec štátneho normatívu, aby škola mohla fungovať s menším počtom žiakov v triedach a kvalitným podporným tímom. Neraz to pre nich znamená aj každodenné dochádzanie cez pol mesta či desiatky kilometrov. Napriek týmto nákladom a diskomfortu je záujem násobne vyšší, než koľko môžeme prijať – nielen v Bratislave, ale aj v Košiciach, Trnave, Liptovskom Mikuláši či Žiline.
Ako vnímate krátenie normatívu z pozície zriaďovateľa ?
Z finančného hľadiska nedáva krátenie normatívu veľký zmysel. Úspora sa bude pohybovať v nižších jednotkách miliónov eur. Naopak, podľa mňa si tým štát výrazne poškodí vzťahy so školami. Vysiela signál, že si s nimi môže robiť, čo chce. Príde ďalší minister a opäť si vymyslí niečo nové. Dôsledkom môže byť, že sa súkromné školy spoja a budú štát žalovať za svojvoľné menenie podmienok. S právnikmi sme o tom zatiaľ nehovorili, musíme počkať na finálnu podobu legislatívy.
Čo pokrýva normatív?
Normatív v zásade pokrýva mzdové náklady na učiteľov a prevádzkové výdavky školy, pričom medzi tie najväčšie patria energie. Menšia časť ide aj na vzdelávanie učiteľov, kancelárske potreby či iné bežné položky.
Treba dodať, že mzdový normatív sa vypočítava na základe priemerného počtu žiakov v triede a priemernej mzdy učiteľa. Ak štát ráta s priemerom 17 detí v triede, školy s 22 žiakmi „zarábajú“, pretože im normatív pokryje viac než len základné mzdy. Naopak, školy s 15 žiakmi v triede z normatívu nedokážu pokryť ani platy učiteľov.
V praxi to znamená, že veľké triedy v niektorých štátnych školách generujú rezervy, z ktorých možno financovať odmeny, osobné ohodnotenie či ďalší podporný personál. Menšie triedy, či už vo verejných alebo súkromných školách, bojujú s nedostatkom financií aj na základné výdavky.
Do normatívu však nepatria kapitálové výdavky, teda výstavba, rozsiahle rekonštrukcie, budovanie či nákup väčších investičných položiek - školské ihrisko.
Verejné školy môžu čerpať eurofondy a peniaze z podielových daní. Ak túto možnosť nemáte, z čoho hradíte takéto náklady?
Bežné nájomné za budovu sa síce teoreticky môže hradiť z normatívu, problém však je, že po zaplatení miezd učiteľov a energií naň peniaze nezostanú.
Väčšina školských budov patrí obciam, VÚC alebo štátu a súkromné školy sa k nim dostanú zväčša, keď sú v zlom technickom stave. Potom do nich musia investovať stovky tisíc až milióny eur, pričom tieto výdavky hradia aj zo školného.
V Bratislave napríklad platíme ministerstvu školstva približne 170-tisíc eur ročne za prenájom a energie, k tomu sme do rekonštrukcie investovali okolo 800-tisíc eur z vlastných a požičaných zdrojov. Podobne v iných mestách. Aj pri symbolickom nájme je podmienkou rozsiahla oprava, často nad milión eur. Verejné školy majú pritom možnosť čerpať eurofondy či financovanie z podielových daní, my nie.
Mnohí si myslia, že školné predstavuje pre školu zisk, no v skutočnosti pokrýva práve tieto investície, rozvoj školy a vzdelávanie učiteľov.
Odrazí sa vládne opatrenie v rozpočtoch domácností?
Ak ministerstvo skutočne schváli, že súkromné a cirkevné školy dostanú len 80 percent normatívu, pre nás to bude znamenať výpadok približne 500–600 eur na žiaka ročne v čase, keď má zmena začať platiť, teda o dva-tri roky. Áno, rozdiel by sme museli dorovnať zvýšením školného.
V mnohých rodinách by to vyvolalo otázku, či si štúdium môžu dovoliť. Nožnice medzi tými, ktorí na súkromnú alebo cirkevnú školu majú, a ostatnými, by sa ešte viac roztvorili.
Dnes si ich môžu dovoliť aj rodiny zo strednej triedy – napríklad v Liptovskom Mikuláši je školné 130 eur mesačne, no 50-eurové zvýšenie by pre mnohých bolo likvidačné. Výsledkom by bolo, že súkromné školy by zostali pre bohatších, zatiaľ čo vo verejných by ostali deti z rodín, ktoré školné zaplatiť nevedia. Nerovnosť by sa tak ešte prehĺbila.
Myslíte si, že by štát vedel kapacitne a organizačne zvládnuť prípadný zánik časti súkromných škôl?
To závisí od regiónu. Sú mestá, kde by to štátne školy bez problémov zvládli, ale v okolí Bratislavy by nastal vážny problém. V satelitných obciach pribúdajú rodinné domy a bytovky, no kapacity škôl nestačia. Mnohí rodičia nemajú kde umiestniť dieťa. Ak by k tomu ešte zanikli súkromné a cirkevné školy, nastal by problém.
Ministerstvo obhajuje balík zákonov argumentom, že ide o spravodlivejší spôsob financovania.
Čo je spravodlivé na tom, že niekomu dá 100 percent a niekomu 80 percent za tie isté služby definované zákonom?
Rezort sa na to pozerá najmä z hľadiska znevýhodnených detí, aby mali rovnakú šancu na vzdelanie
Áno, len podľa mňa je to mylná predstava, že sa týmto problém vyrieši. To by sa stalo len vtedy, keby sa všetky súkromné a cirkevné školy zmenili na verejných poskytovateľov – čo sa nestane.
Veľká časť z nich zostane súkromná, zvýši školné, aby nahradila výpadok z normatívu, a rozdiely sa ešte prehĺbia. Pre mňa to teda neprináša do školstva žiadnu spravodlivosť. Možno v niektorých regiónoch či mestách môže mať opatrenie pozitívny efekt, ale určite nie v Bratislave. Tu je dnes možností pre rodičov toľko, že je jedno, či je škola spádová alebo nie, rodič si aj tak vyberie podľa seba.
Myslíte si, že by sa v budúcnosti mohol normatív určovať aj podľa kvality? Napríklad podľa toho, či škola dokáže dosahovať lepšie výsledky v testovaní.
Normatív by pokojne mohol zohľadňovať aj kvalitu. Lenže v praxi by bolo potrebné hodnotiť takzvanú pridanú hodnotu školy. Škola, ktorá na vstupe pracuje s deťmi so slabšími výsledkami a dokáže ich výrazne posunúť, by mala byť ocenená rovnako, možno aj viac, než škola, ktorá prijíma iba nadané deti a jej výsledky v testovaní sú dobré aj bez veľkej námahy.
Problém je, že nastaviť takýto systém je zložité. Štartovacia čiara detí nie je rovnaká. Riešením určite nie je to, že v každej triede bude „od každého trochu“ – teda deti od úrovne 0 po 100. Takto sa vzdelávať nedá. Funguje to, keď sú deti v rozpätí napríklad od 0 do 30 alebo od 30 do 60, ale nie, keď je v jednej triede celé spektrum.
Ako by sa podľa vás dali zlepšiť výsledky slovenských žiakov, keďže v medzinárodných rebríčkoch ako krajina zaostávame?
Myslím si, že hlavným motorom zmeny by mala byť kurikulárna reforma. Toto sa nedá dosiahnuť len cez financovanie. Ak učitelia budú vedieť organizovať prácu v triede tak, aby sa každé dieťa posúvalo dopredu, máme šancu ako krajina napredovať.
A my, súkromné aj cirkevné školy, nemáme problém podeliť sa o svoje skúsenosti s verejnými školami. Ale treba jasne pomenovať, že práve tejto oblasti máme venovať pozornosť.
Dnes sa bežne stáva, že v menšom meste sú tri školy, ktoré sa navzájom „nenávidia“, lebo si konkurujú o žiakov. Dôležité je, kto má viac detí a „lepších“ žiakov. Pritom by sa dalo vytvoriť prostredie, kde by školy spolupracovali, vymieňali si skúsenosti a prepájali sa aj so školami z iných miest.
Ministerstvo by sa malo systematicky venovať práve takémuto prepájaniu škôl. Programy, ktoré sa o to snažia, už existujú, ale treba sa držať podstaty. Ak chceme zlepšiť výsledky v PISA testovaní, musíme podporiť implementáciu kurikulárnej reformy, nie riešiť financovanie spôsobom, že niekomu zoberieme peniaze. To vzdelávacie výsledky na žiadnej škole nezlepší.
Myslíte si, že rezort školstva poskytol dostatočný priestor na diskusiu s odborníkmi?
Pri takto zásadnej téme by si diskusia zaslúžila viac času. Jediné, čo ministerstvu v tomto smere zazlievam je, že diskusia sa oficiálne začala 18. júna, teda pred dovolenkovým a prázdninovým obdobím, keď sú ľudia odcestovaní, majú iné priority a chcú sa venovať rodinám. Je to nešťastný termín. Keby sa spustila 15. septembra a trvala do novembra, boli by to dva plnohodnotné mesiace, počas ktorých by sa dalo aktívne stretávať a viesť odbornú debatu.
Na druhej strane musím vyzdvihnúť, že minister pôsobí veľmi ochotne, má záujem počúvať všetky strany. Pre mňa bude kľúčové sledovať, ako celý proces uzavrie a kam na základe získaných pripomienok nasmeruje legislatívnu úpravu.
- Peter Halák
Vyštudoval Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Krátky čas sa venoval účtovníctvu a finančným analýzam, popri tom založil neziskovú organizáciu P-Mat, aby organizoval súťaže pre nadanú mládež. Netrvalo dlho a vzdelávanie sa stalo jeho hlavnou pracovnou náplňou. Neziskovú organizáciu Indícia založil v roku 2011 a o dva roky neskôr sa stal aj zriaďovateľom základnej školy Felix v Bratislave. Tá má dnes v Bratislave viacero pobočiek a rozšírila sa aj o gymnázium a centrum voľného času. Školy Felix sú aj v Trnave, Žiline, Liptovskom Mikuláši, Košiciach a v Bardejove.