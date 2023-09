Ak sa v jednej vete spomenie Čína a ropa, takmer vždy sa rozpráva o dopyte a jeho raste. Nečudo, keďže Ríša stredu je najväčším importérom ropy na svete a počas posledných dvoch dekád ťahala väčšinu rastu celosvetového dopytu. Ide o kľúčový trh aj pre najväčšieho producenta ropy, ktorým je kartel OPEC.

Ten aktuálne predvádza až panické škrtanie produkcie, aby udržal vyššie ceny ropy. Líder kartelu, Saudská Arábia, dokonca znižuje produkciu aj za cenu poškodenia vlastnej ekonomiky. Možno si všimli to, čo si nevšimla väčšina. U najväčšieho zákazníka Saudskej Arábie a väčšiny krajín OPEC-u prebieha ropný boom.

Čína už roky patrí medzi najväčších producentov ropy na svete, minulý rok prekročila hranicu 5 miliónov barelov ropy denne. To stačí na piate miesto za USA, Saudskou Arábiou, Ruskom a Kanadou.

S výnimkou USA však nijaká z týchto krajín nedokázala zvyšovať produkciu tempom, ako to urobila Čína. Jej najbližší rival, Kanada, mala ešte v roku 2019 náskok 800-tisíc barelov denne, dnes je to už len polovica tejto hodnoty. Pri takomto tempe rastu Čína predbehne kanadu do dvoch rokov.

Obnova produkcie reflektuje vysokú prioritu, ktorý Peking priradil energetickej bezpečnosti. Štátnym spoločnostiam nariadil navýšenie produkcie, krajina v roku 2019 naštartovala nový 7-ročný akčný plán navýšenia produkcie. V opačnom prípade hrozil kolaps produkcie, keďže najväčšie ložiská ropy sa postupne vyčerpávali. Zhe Ruan, Oxford Institute for Energy Studies (predtým pracovala v čínskej CNOOC)

Štátni producenti China National Petroleum Corporation (CNPC), Sinopec a CNOOC dokázali miliardovými investíciami zvrátiť pokles domácej produkcie, ktorý sa začal po roku 2015.

Domáca produkcia je na ceste prekonať historické maximá a to znamená, že klesá dopyt po zahraničnom importe. To pochopiteľne komplikuje situáciu OPEC-u, ktorý sa snaží udržať trh ropy stabilný (tým myslí s cenami ropy nad 80 dolárov za barel).