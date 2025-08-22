Posledné dve desaťročí počet zamestnancov vo verejnej správe na Slovensku neustále rastie. V období od roku 2005 do roku 2024 stúpol ich počet zo 416-tisíc na 473-tisíc.
Dostupné údaje naznačujú, že návrat k počtu zamestnancov z roku 2005 by znamenal zníženie o 57-tisíc miest, a to bez zásadného ohrozenia fungovania štátu. Takýto krok by priniesol dvojaký prínos: na jednej strane by štát ušetril stovky miliónov eur na mzdových nákladoch a na druhej strane by súkromný sektor získal potrebnú pracovnú silu. Tým by sa zároveň znížila závislosť slovenskej ekonomiky od prijímania pracovníkov zo zahraničia.
Nebude to tak skoro
V koalícii sa diskutuje o možnosti zníženia počtu samosprávnych krajov. Proti tomuto zámeru sa objavili aj kritické hlasy. Podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho môže takáto zmena ohroziť čerpanie eurofondov, keďže finančné prostriedky sa viažu na schválené projekty v rámci programových období. Súčasné obdobie trvá od roku 2021 do roku 2027.
Zároveň platí pravidlo „n+3“, podľa ktorého je možné tieto prostriedky minúť najneskôr do troch rokov od ukončenia daného obdobia. Z tohto dôvodu je podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka optimálny termín na spustenie reformy až rok 2030. Slovensko však potrebuje ozdraviť verejné financie okamžite, nie až o päť rokov. Navyše, ani pri súčasnom administratívnom členení nedokáže vyčerpať všetky dostupné zdroje. Dôvodom nie je nedostatok času, ale nadmerná byrokracia a schvaľovanie problematických projektov, ktoré Európska komisia odmieta preplatiť pre podozrenia z korupcie.
Zbytočne opakované procesy
