Trh s elektromobilmi prechádza cenovým otrasom. Najnovšie dáta z Veľkej Británie odhaľujú, že batériové vozidlá strácajú svoju hodnotu takmer dvakrát rýchlejšie než hybridy - a podobný trend badať naprieč celou Európou.
Zatiaľ čo ešte v roku 2022 si nový elektromobil udržal po dvoch rokoch až 82 percent svojej pôvodnej ceny, aktuálne je to už menej ako polovica. Pre porovnanie, hybridy si v priemere udržia za rovnaké obdobie dve tretiny pôvodnej hodnoty.
Za historicky vysokou zostatkovou hodnotou po pandémii covidu stála najmä kríza v automobilovom priemysle. Nedostatok polovodičov, narušené dodávateľské reťazce a obmedzená výroba spôsobili pokles dostupnosti nových vozidiel. Výsledkom bol prudký rast dopytu po ojazdených autách, čo prirodzene vytlačilo ich ceny nahor. V tom čase platilo, že kto vlastnil elektromobil alebo hybrid, mohol si byť istý, že ho predá za výhodnú cenu.
Odvtedy sa však situácia stabilizovala a výrobcovia rozpútali cenové vojny, ktoré viedli k poklesu cien nových elektromobilov. To znížilo atraktivitu ojazdených modelov, čiastočne preto, že rozdiel v dojazde medzi staršími a novšími modelmi je dnes oveľa výraznejší.
Zlatá stredná cesta
Dôvera motoristov v elektromobily naráža aj na realitu nedostatočnej a nejednotnej nabíjacej infraštruktúry. V dôsledku toho sa mnohí spotrebitelia obracajú k hybridom ako k praktickému kompromisu. Analytici z Cox Automotive pre britský časopis The Telegraph potvrdzujú, že hybridy sú „nákladovo efektívne riešenie pre vodičov, ktorí hľadajú udržateľnejšiu mobilitu bez obáv z dojazdu“.
Čísla tento trend potvrdzujú. V júni boli v Spojenom kráľovstve ojazdené plug-in hybridy vo veku tri až päť rokov najrýchlejšie predávanými vozidlami. Naprieč celou Európou zase narástli nové registrácie hybridov o 40 percent medziročne, čo je viac než dvojnásobok rastu elektromobilov. Zdá sa pritom, že aj súčasní majitelia benzínových áut sú k hybridnej technológii naklonení čoraz viac. Prieskum Európskej investičnej banky ukázal, že až tretina motoristov zvažuje hybrid ako svoje ďalšie auto.
Analytik Philip Nothard z Cox Automotive vysvetľuje: „Hybridy majú nižšie vstupné náklady ako ich elektrickí ekvivalenti, čo prispieva k tomu, že si lepšie držia svoju hodnotu na trhu s ojazdenými vozidlami.“ Poradenská spoločnosť Jato Dynamics dodáva, že priemerná maloobchodná cena nového hybridu v eurozóne predstavovala minulý rok 42-tisíc eur, zatiaľ čo cena nového elektromobilu bola o 20-tisíc eur vyššia.
Čínska konkurencia na vzostupe
Čínski výrobcovia ako BYD či MG (vlastnená koncernom SAIC Motor) zároveň neustále posilňujú svoju pozíciu v Európe. Podľa údajov od Dataforce dosiahli nedávno historicky najvyšší, konkrétne až deväťpercentný, podiel na predaji hybridných áut a najväčší podiel na trhu s elektromobilmi za posledných desať mesiacov.
🇨🇳 🇪🇺 Chinese Automakers Grab Record Hybrid Market Share in #Europe – Bloomberghttps://t.co/aSz1z0zcxz pic.twitter.com/mkmWCnvTCr— Christophe Barraud🛢🐳 (@C_Barraud) July 1, 2025
Dôvodom silného rastu čínskych hybridov sú európske clá, ktoré sa, na rozdiel od elektromobilov, tejto kategórie vozidiel netýkajú. V reakcii na to sa viaceré automobilky začali sústrediť na hybridy a čiastočne stiahli z predaja elektromobily.
Napríklad spoločnosť BYD zaregistrovala v prvej polovici roku 2025 v EÚ približne 20-tisíc plug-in hybridov, čo predstavuje 17-násobný medziročný nárast. Tieto vozidlá pritom začala v Európe predávať až v druhom štvrťroku 2024 s modelom Seal U DM-i. Zatiaľ je to jej jediný plug-in hybrid. MG tiež v prvej polovici roka 2025 zvýšilo počet registrácií hybridných vozidiel v EÚ, zatiaľ čo počet registrácií batériových elektromobilov im medziročne klesol o 60 percent.
„Cenová vojna v Európe sa už netýka len elektrických vozidiel. Vnímanie sa mení a hybridy sú čoraz dôveryhodnejšou alternatívou, z čoho opäť profitujú čínski výrobcovia, ktorí tlačia svoju konkurenciu do kúta,“ uzatvára Yale Zhang, výkonný riaditeľ výskumnej spoločnosti Automotive Foresight.