Po rokoch príprav a legislatívnych odkladov vstúpil v apríli do platnosti nový stavebný zákon. Ten má priniesť zjednodušenie povoľovacích procesov, výraznejšiu digitalizáciu a jasnejšie kompetencie medzi inštitúciami.

V ankete sme oslovili odborníkov z oblasti developmentu, urbanizmu a udržateľnej výstavby. Zisťovali sme, ako hodnotia doterajšie fungovanie zákona, čo sa podľa nich podarilo, čo zatiaľ zostáva len na papieri a aké kroky by pomohli posunúť proces povoľovania vpred.

Ako hodnotíte zmeny po tom, čo nadobudol účinnosť nový stavebný zákon?

Aké ďalšie opatrenia v sektore stavebníctva by ste považovali za prínosné?

Milín Kaňuščák, konateľ, KAMI PROFIT

Zlúčenie konaní sa podarilo zaviesť. Digitalizácia závisí od praktickej implementácie, to sa zatiaľ nepodarilo realizovať. Niektoré skúsenosti naznačujú počiatočné problémy s nevykonateľnosťou zákona kvôli inštitucionálnej nepripravenosti, čo mohlo spôsobiť oneskorenia alebo nejasnosti v praxi. Preto sa zatiaľ v značnej miere využívajú prechodné ustanovenie zákona ako napríklad predkladanie stanovísk od dotknutých organov stavebníkom, lebo neexistuje informačný systém praxi. Nový zákon zaviedol mechanizmus fikcie súhlasu, čo znamená, že ak sa dotknuté orgány nevyjadria v stanovenej lehote, ich súhlas sa predpokladá. Toto sa nám zatiaľ v praxi nepodarilo overiť. Taktiež bolo zrušené opätovné vyjadrovanie sa k už raz posúdeným návrhom, to sme taktiež zatiaľ v praxi neoverili. Tieto zmeny vnímame ako prínosné, hoci sme ich nemali príležitosť overiť. A skúsenosť je taká, že využívame v značenej miere prechodné ustanovenia nového zákona a papierovú formu.

Privítali by sme ďalšie zjednodušenie. Napríklad predpripravené šablóny dokumentácie pre bežné typy stavieb, vrátane rodinných domov, by pomohlo občanom a menším firmám. Taktiež by bolo prínosné poskytovať bezplatné konzultačné služby na obecných úradoch. Pre jednoduché stavebné úpravy napríklad plotu alebo oporného múru v plnej digitalizácii totiž môže cena za prípravu dokumentácie presiahnuť reálnu cenu stavebných prác. Navrhoval by som aj zlepšenie koordinácie medzi inštitúciami. Prechodné problémy pri implementácii nového zákona ukazujú, že koordinácia medzi úradmi (stavebnými úradmi, katastrami a dotknutými orgánmi) nie je vždy efektívna. Lepšie prepojenie informačných systémov, či jednoduchý webový portál pre všetkých by mohli odstrániť oneskorenia spôsobené chýbajúcou komunikáciou. Tiež navrhujem, zvýšiť podiel praktickej výučby na školách (napríklad v dielňach alebo na reálnych stavbách) a prepojiť teoretické vzdelávanie s praxou. To by mohlo zahŕňať povinné stáže u stavebných firiem už počas štúdia. Podporovať spoluprácu škôl so stavebnými spoločnosťami, ktoré môžu poskytovať technické vybavenie, mentorov alebo pracovné príležitosti pre študentov. Napríklad firmy by mohli sponzorovať dielne alebo poskytovať štipendiá výmenou za záväzok absolventov pracovať po ukončení štúdia. Rozšíriť systém duálneho vzdelávania, kde študenti trávia časť štúdia priamo v praxi. Tento model sa osvedčil v krajinách ako Nemecko a mohol by zvýšiť atraktivitu remeselných odborov.

Juraj Suchánek, výkonný riaditeľ, Inštitút urbánneho rozvoja

Nový stavebný zákon zaviedol viacero významných pozitívnych zmien. Na Slovensku dobiehame ostatné krajiny a po prvýkrát (aj keď sa tak stalo až v roku 2025!) môže byť projektová dokumentácia predkladaná na stavebný úrad elektronicky. Aj keď zákon prináša viacero pozitívnych zmien, reálne s ním ešte stavebníci nemajú veľa skúseností. Samotnému konaniu o stavebnom zámere totiž predchádza získavanie stanovísk dotknutých orgánov a právnických osôb a až po ich vyhodnotení a následnom spracovaní správy projektantom je možné predložiť žiadosť na stavebný úrad. Konania o stavebnom zámere podľa nového zákona tak v relevantnom počte môžeme očakávať až v nasledujúcich mesiacoch. Až následne bude možné vyhodnotiť do akej miery legislatíva naplnila očakávania. Stále však pred nami ostáva dopracovanie informačného systému a postupný prechod konaní do plne elektronickej podoby. Veľkým prínosom by bola elektronizácia povoľovacích konaní v celom rozsahu, od oslovenia dotknutých orgánov až po overenie projektu stavby.

Patrik Kurimský, CEO, LICITOR development

Až čas ukáže, či zmeny v celom procese prinesú zamýšľané zlepšenie a na komplexné zhodnotenie je pre krátkosť jeho účinnosti ešte priskoro. Stavebný zákon prináša pozitíva, rovnako ako aj nevyjasnené otázky zmeny stavieb počas ich uskutočňovania. Z pohľadu developera si predovšetkým komplexnejšia výstavba, polyfunkčné objekty alebo takzvané brownfieldy, niekedy vyžadujú už počas uskutočňovania výstavby pristúpiť k zmenám oproti pôvodnému projektu. Zákon síce hovorí o možnosti meniť stavbu len vyznačením zmien v príslušnom dokumente, ale pozná aj zmeny, ktoré si vyžadujú, aby developer prešiel celým povoľovacím konaním od začiatku. Hranica medzi nimi nemá zatiaľ stanovené kritéria a bude závisieť od budúcej praxe úradov. Bude nevyhnutná úzka spolupráca developera a štátneho orgánu, keď spoločne budú kreovať prax.

Nie všetky aspekty sa však zjednodušili, práve naopak. Ak na niektoré projekty v minulosti postačovalo len územné rozhodnutie napríklad o terénnych úpravách, dnes aj pre tento typ stavebnej činnosti je potrebné prejsť celým procesom bez rozdielu, čo je jednoznačne administratívne a finančne zaťažujúce, hoci by na to nebol dôvod. Bude do budúcna vhodné prijať opatrenia na zjednodušenie niektorých postupov, prípadne vytvoriť podmienky na spoluprácu s orgánmi, čo prinesie jednoznačne množstvo pozitívneho.

Pavol Kukura, predseda predstavenstva, Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC)

Nový stavebný zákon je v praxi od apríla a priniesol zásadné legislatívne zmeny v povoľovacom procese stavieb. Dva mesiace sú však príliš krátka doba na jeho hodnotenie, lebo priniesol mnoho noviniek a stále čakáme na niektoré vykonávacie predpisy. Pozitívne vnímame prvé snahy stavebníkov o využívanie nového elektronického portálu. Prvé štatistiky používania nového portálu hovorili o vyše 2 300 nových registrovaných užívateľoch a viac ako 700 projektoch a s tým súvisiacich podaniach. Väčšinou však išlo o skúšobné podania. Ostrých podaní môžu byť zatiaľ len desiatky, respektíve stovky. Súvisí to s prechodnými ustanoveniami nového zákona. Elektronické podanie sa využíva zatiaľ len v prvotnej, projektovej fáze. Pozitívne je, že sme sa konečne dopracovali k novému Stavebnému zákonu po desiatkach rokov. Ako bude nová legislatíva fungovať v praxi, ukáže čas. Cieľom novej legislatívy je odstrániť prieťahy v územnom a v stavebnom konaní. Či to tak bude, zatiaľ tiež nevieme zhodnotiť pre krátkosť času.

Štát by mal intenzívne školiť všetkých, ktorí sa do procesu zapájajú. Teda zástupcov miest a obcí, ako aj zástupcov stavebného sektora. Vidíme na trhu hlad po informáciách, potrebu vysvetľovania a pochopenia nových postupov, aby sa celý proces povoľovania stal rutinou a išiel hladko. Je pred nami ešte dlhá cesta, pri ktorej sa snažíme byť nápomocní aj my v SKGBC.

Aktuálnym výzvam v stavebnom sektore sa venovala aj tohtoročná TREND konferencia Reality a development 2025, na ktorej diskutovali odborníci zo štátnej správy, developeri, architekti, analytici, ekonómovia a mnohí ďalší odborníci na urbanizmus a realitný trh.