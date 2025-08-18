V posledných rokoch Poľsko aj Slovensko hospodária s vysokými verejnými deficitmi – v roku 2024 dosiahol rozpočtový schodok Poľska 6,6 percenta HDP a Slovenska 5,3 percenta HDP. Napriek výrazným verejným výdavkom Slovensko zaznamenalo len slabý medziročný hospodársky rast, ktorý v druhom kvartáli 2025 dosiahol iba 0,4 percenta HDP, zatiaľ čo Poľsko vykázalo rast na úrovni 3,4 percenta HDP.
Tieto údaje naznačujú, že vysoké verejné výdavky na Slovensku sa zatiaľ nepremietajú do primeraného ekonomického oživenia, čo poukazuje na nízku efektivitu fiškálnej politiky a potrebu lepšie cieleného využívania verejných zdrojov.
Diskusie o nízkych daniach
Rast Poľska nie je anomáliou, ale logickým dôsledkom premyslenejšej a prorastovo orientovanej kombinácie fiškálnych politík. V špeciálnych priemyselných zónach platia malé a stredné podniky výrazne nižšie dane – v optimálnom prípade odvádzajú zo zisku len deväť percent.
Poľskí politici aj v čase fiškálnej konsolidácie diskutujú o tom, ako zachovať podporu podnikateľského sektora. Jednou z alternatív je zavedenie špeciálnych grantov, ktoré by firmy mohli získať po splnení vopred definovaných podmienok. Tieto granty by im následne výrazne znížili celkové daňové zaťaženie.
Na Slovensku platí znížená daň z príjmu iba pre mikrofirmy s ročným obratom do 100-tisíc eur, pričom ich sadzba je desať percent. Pri obrate od 100-tisíc do 5 miliónov eur je sadzba stanovená na 21 percent a pri obrate nad 5 miliónov eur stúpa na 24 percent. Slovenský priemysel je však poháňaný najmä väčšími podnikmi, ktoré podliehajú najvyššiemu daňovému zaťaženiu v regióne. Aj preto čoraz častejšie smerujú svoje investície do okolitých krajín s priaznivejším daňovým prostredím.
Zle nastavené výdavky
Hospodárenie štátu je z celkového pohľadu nastavené neefektívne. „Slovenský deficit tvoria najmä rastúce mzdové výdavky zamestnancov štátu, rastúce sociálne dávky, ale investície sú nízke. Mzdy a spotreba však nie sú garantom budúceho ekonomického rastu. Poľsko minimálne nedusí ekonomiku vysokými daňami ako Slovensko,“ upozorňuje analytik INESS Radovan Ďurana.
Poľsko sa v rámci fiškálnej konsolidácie zameralo na postupné ukončovanie štátnej podpory – vrátane takzvaných protiinflačných štítov a subvencií na ceny energií. Naopak, slovenský premiér Robert Fico plánuje v snahe udržať si politickú popularitu vynaložiť značné verejné prostriedky na udržanie nízkych cien elektriny a plynu pre domácnosti aj v budúcom roku.
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 2 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?