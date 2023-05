Ak sa zavedie digitálna mena centrálnych bánk (CBDC), federálna vláda bude mať v rukách neobmedzenú kontrolu nad spotrebiteľmi aj firmami. Poukazuje na to floridský guvernér Ron DeSantis, ktorý sa rozhodol ísť do protiútoku voči CBDC. Podpísal zákon, ktorý v tomto štáte nepovolí používanie digitálnej meny americkej centrálnej banky Fedu. Ostatné štáty vyzval, aby urobili rovnaký krok a bojovali proti konceptu CBDC na celoštátnej americkej úrovni.

Digitálna mena ako riziko

Podpísaným zákonom sa „výslovne zakazuje používanie federálne prijatej digitálnej meny centrálnej banky ako peňazí v rámci Floridského jednotného obchodného zákonníka,“ uvádza Fox News.

R. DeSantis považuje CBDC za extrémny zásah do života slobodnej spoločnosti, ktorá by sa musela po prijatí takejto digitálnej meny riadiť svojvôľou centrálnej banky. Tá by mala priamy prístup k účtom ľudí a mohla by prípadne blokovať či inak obmedzovať jednotlivé finančné transakcie.

Do akej miery by Florida skutočne mohla zakázať CBDC v prípade, ak by už takáto digitálna mena začala v USA reálne fungovať, však zostáva zatiaľ otázne, uvádzajú miestne floridské médiá.

Možnosti zavedenia CBDC budú s veľkou pravdepodobnosťou jednou z predvolebných tém pred americkými prezidentskými voľbami. R. DeSantis tvrdí, že súčasný americký prezident Joe Biden by podporil obmedzenie slobody v krajine práve prijatím CBDC.