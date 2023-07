Rast inflácie v roku 2021 odštartoval spoločne s nárastom marží firiem. Korporátny sektor si za to vyslúžil mnoho nadávok a vznikol nový pojem: lakomstvoflácia. Firmy pritom infláciu nespôsobili.

V prostredí pretlaku peňazí a nedostatočnej ponuky je prirodzené, že ceny rastú. Ak by si ľudia nemohli dovoliť platiť, firmy by si nemohli dovoliť dvíhať ceny. Rovnako by si to nemohli dovoliť, keby ceny nezvyšovala aj konkurencia. Kto má najvyššie ceny, stráca predsa trhový podiel.

Zamestnanci majú stále navrch

Firmy však už čoskoro okúsili vlastnú medicínu. Nielen že si ľudia nemôžu dovoliť platiť také vysoké ceny a žiadajú zľavy. Zamestnanci pýtajú vysoké mzdy a často ich dostanú, pretože firmy majú pekné zisky a dosť peňazí, ale málo ľudí. A tak sa opäť deje prirodzená vec, mzdy stúpajú.

Hoci ich rast oproti minulému roku spomalil, stále rastú rýchlejším tempom ako pred pandémiou, a to o viac ako štyri percentá medziročne.