Ceny benzínu na pumpách na Slovensku sú v súčasnosti tesne nad 1,5 eura za liter, čo je na úrovni začiatku roka 2022 ešte pred útokom Ruska na Ukrajinu. Ceny nafty sú o niečo nižšie. Dáta z americkej energetickej agentúry EIA však začínajú naznačovať možný problém. V roku 2022 chýbala nafta, teraz klesajú zásoby benzínu.

Čo nám hovoria americké dáta

Niekto by mohol namietať, že čo majú americké dáta so situáciou v Európe. Nuž, iba toľko, že trh s palivami je globalizovaný a ceny sa dorovnávajú zákonom trhu. To znamená, že tam kde sú palivá najdrahšie, tam smerujú dodávky.

Drahé palivá v Ázii znamenajú zdraženie palív v Európe, nedostatok v Európe znamená zdraženie v USA a naopak, prebytky palív v ktorejkoľvek časti vyspelého sveta znamenajú, že s tankovaním sa oplatí počkať, pretože ceny pôjdu nadol aj u nás.

Problém s nedostatkom nafty roku 2021 bol v dátach viditeľný už v októbri, keď bola nafta u nás lacnejšia oproti benzínu o 15 centov. V ďalších týždňoch postupne klesal na nulu, až sa nafta stala drahšou.

V novembri 2022 už trh signalizoval opak. Nafta vtedy stála o 20 centov viac ako benzín, do konca roka klesla cenová prirážka na polovicu a v januári úplne zmizla. To ukazuje, že sledovanie dát má svoj význam, a keďže podobne štrukturované dáta v Európe absentujú, treba sledovať aspoň tie americké.