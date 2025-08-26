Umelá inteligencia berie ľuďom prácu tempom, aké donedávna pôsobilo ako sci-fi. Odpoveďou zo Silicon Valley má byť univerzálny príjem. Peniaze pre každého, bez podmienok.
Elon Musk, Sam Altman či Marc Benioff hovoria o budúcnosti, v ktorej AI vyrába obrovské bohatstvo – a to sa delí medzi všetkých. Znie to ako utópia, ale zrazu je z pojmu UBI (universal basic income), ktorý sa kedysi spájal s lenivosťou a socializmom, horúca skratka technologickej éry.
Od sociálnej dávky k AI jackpotu
Myšlienka univerzálneho príjmu sa objavila už v 60. rokoch, keď prvé počítače vyvolali obavy zo straty práce. Pilotné projekty v súčasnosti financovali aj zakladatelia Twitteru či Facebooku. Sam Altman, šéf OpenAI, dal pred pár rokmi stovkám ľudí tisíc dolárov mesačne, aby zistil, čo to spraví. Výsledok? Trochu menej práce, ale viac istoty na základné potreby.
Dnes S. Altman uvažuje ešte ďalej. Hovorí o „univerzálnom extrémnom bohatstve“. Predstavuje si, že každý človek by dostal podiel na tom, čo AI vyprodukuje – napríklad miliardy tokenov ročne. Nejde pritom o klasické peniaze, ale o digitálne jednotky – čosi medzi kryptomenou a kupónom –, ktoré by generovala samotná AI ekonomika.
Obrovské modely a systémy totiž podľa neho dokážu vytvárať hodnotu takmer zadarmo: od softvéru cez dizajn až po medicínske objavy. Namiesto toho, aby všetok zisk skončil v rukách úzkej skupiny technologických gigantov, by sa tieto tokeny prerozdeľovali medzi všetkých ľudí. Každý občan by tak každý rok dostal svoj balík tokenov, ktoré by bolo možné zameniť za skutočné peniaze alebo použiť priamo na služby, ktoré AI poskytuje.
V praxi by to fungovalo ako digitálna dávka či základný príjem, no financovaná nie zo štátneho rozpočtu, ale priamo z „produkcie AI“. S. Altman to nazýva univerzálne extrémne bohatstvo – predstava, že ak AI dokáže generovať takmer neobmedzenú hodnotu, každý jednotlivec by mal mať právo na svoj spravodlivý podiel.
E. Musk zas spomína „univerzálny vysoký príjem“. AI vraj dokáže vybudovať „Star Trek budúcnosť“ s nepredstaviteľnou prosperitou – no pripomína aj temnejší scenár: ak sa to pokazí, môže prísť „Terminátor“. Keď E. Musk hovorí, že „ak ten model neuspeje, skončí to ako Terminátor, ide o metaforu, ktorou rád straší verejnosť. Nemyslí tým, že sa nám po uliciach začnú prechádzať oceľoví zabijaci s červenými očami. Je to skôr varovanie, že zlyhanie pri vývoji bezpečnej umelej inteligencie môže viesť k situácii, kde AI prerastie ľuďom cez hlavu a bude konať proti záujmom – tak ako v kultovom filme.
Pandemické šeky ako predobraz?
M. Benioff zo Salesforce – najväčšieho svetového poskytovateľa softvéru na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM), ktorý firmám pomáha zhromažďovať, analyzovať a monetizovať dáta o klientoch a patrí medzi priekopníkov prepojenia umelej inteligencie s biznisom – tvrdí, že polovicu práce v jeho firme už robí AI. Počas pandémie videl v amerických stimulačných šekoch model širšej distribúcie peňazí. Automatizácia podľa neho zväčší nerovnosti a prinesie tlak na doplnkový príjem aj pre tých, čo sa nedajú rekvalifikovať. Alebo pre ľudí, ktorí síce nedostávajú plat, no vychovávajú deti či robia dobrovoľníkov.
Kritici: politická fantazmagória
Nadšenie zo Silicon Valley však nezdieľa každý. David Autor, ekonóm z MIT, považuje UBI za „politickú rozprávku“. Podľa neho ide o útek pred zodpovednosťou – technologickí lídri vedia, že AI zničí milióny pracovných miest, no nemajú lepší plán.
Vplyvný investor Marc Andreessen zase tvrdí, že človek musí pracovať, aby mal pocit užitočnosti. UBI považuje za zbytočný, lebo vlády aj tak dotujú celé odvetvia. A Trumpov poradca pre AI, miliardár David Sacks, hovorí rovno: je to fantázia, welfare pre 21. storočie, ktorá sa nikdy nezrealizuje.
Ekonomická realita: kto to zaplatí?
