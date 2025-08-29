Európsky trh s novými autami zaznamenal v júli najväčší nárast za posledných 15 mesiacov. Oživenie prišlo vďaka tomu, že spotrebitelia odložili obavy z vývoja globálnej ekonomiky a investovali do plne elektrických a hybridných modelov.
Podľa Európskeho združenia výrobcov automobilov vzrástol počet registrácií medziročne o 5,9 percenta na 1,09 milióna kusov, čo je najvýraznejší rast od apríla 2024.
Európske značky čoraz viac tlačia na elektromobilitu, no zároveň varujú, že zákaz spaľovacích motorov nie je realistický a oslabuje už aj tak krehký sektor. Európska komisia tlak na výrobcov zmiernila, keď im poskytla trojročné prechodné obdobie na splnenie prísnejších emisných cieľov oxidu uhličitého, ktoré mali platiť od tohto roka, informuje agentúra Bloomberg.
Najväčší skok aktuálne dosiahli plug-in hybridy, ktorých predaj v júli stúpol o 52 percent, keďže kupujúci čoraz viac siahajú po modeloch kombinujúcich elektrický pohon so spaľovacím motorom. Predaj plne elektrických vozidiel vzrástol o viac než tretinu, čo bol najlepší výsledok od januára.
Tieto údaje sú povzbudením pre automobilový priemysel, ktorý v júni utrpel prudký pokles. Európski výrobcovia však naďalej čelia problémom, keď clá prezidenta USA Donalda Trumpa narúšajú dodávateľské reťazce a čínske značky, na čele s BYD, si zväčšujú trhový podiel cenovo dostupnými elektromobilmi.
Európska únia zároveň pokračuje v rokovaniach s USA o znížení ciel na dovoz. Podľa Bloomberg News sa Únia usiluje zrýchlene schváliť legislatívu na odstránenie všetkých ciel na americké priemyselné tovary. To je kľúčová požiadavka D. Trumpa, ktorý tento krok spojil so sľúbeným znížením ciel na európske autá zo súčasnej úrovne 27,5 percenta.
Najväčší európski výrobcovia v júli:
Volkswagen Group – 306 543 registrácií, +11,6 percenta
Stellantis – 151 391, -1,1 percenta
Renault – 104 194, +8,8 percenta
BMW Group – 83 279, +11,6 percenta
Mercedes-Benz Group – 53 458, bez zmeny
Niektoré krajiny sa snažia podporiť dopyt po elektromobiloch návratom alebo rozšírením dotácií. Patrí medzi ne aj Spojené kráľovstvo, ktoré opätovne zaviedlo príspevky až do výšky 3 750 libier (5 100 dolárov) na kúpu elektromobilov tri roky po tom, čo predchádzajúca vláda ukončila podporu pre súkromných kupcov. Spotrebitelia preto minulý mesiac s nákupmi vyčkávali, aby sa dozvedeli, ktoré modely sa na podporu kvalifikujú.
Nemecko, ktoré v júni predstavilo nový stimulačný plán pre elektromobily po zrušení dotácií v roku 2023, v júli zaznamenalo rast predajov batériových elektromobilov o 58 percent a plug-in hybridov o 83,6 percenta.
Americká automobilka Tesla tápa. Napriek rastúcim predajom elektromobilov stráca v Európe podiel na trhu už siedmy mesiac po sebe a výrazne zaostala za čínskou automobilkou BYD, uvádza Reuters.
Predaj automobilky pod vedením Elona Muska v júli klesol o 40,2 percenta, čo znamenalo trhový podiel iba 0,8 percenta. Naopak, Volkswagen, Ford a BMW dosiahli dvojciferný rast, zatiaľ čo dodávky BYD sa viac než strojnásobili a čínsky výrobca získal trhový podiel 1,2 percenta.