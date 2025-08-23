Slovenská veda stojí pred zásadnými výzvami. Moderné prístroje už má, no chýba jej systematická podpora mladých vedcov a dlhodobé programy, ktoré by ich udržali doma. Predseda Slovenskej akadémie vied Martin Venhart v rozhovore upozorňuje, že Slovensko sa v kvalite vedeckých výstupov stále drží na úrovni V4, no za špičkou výrazne zaostáva. Budúcnosť podľa neho závisí od schopnosti prepojiť výskum s priemyslom, vládou aj samosprávou. Krajiny, ktoré to dokázali, sú dnes oveľa úspešnejšie. V rozhovore hovorí aj o tom, ako chce zlepšiť dôveru verejnosti vo vedu a vychovať novú generáciu vedcov.
Čo považujete za najväčšie výzvy pre slovenskú vedu v najbližších štyroch rokoch a ako ich plánujete ako predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) uchopiť?
Slovenská veda má pred sebou mnohé výzvy. Chýbajú jej investície do ľudského potenciálu. Pomerne veľa sme investovali do prístrojov v rámci projektov štrukturálnych fondov Európskej únie, ale to, čo potrebujeme pre udržateľnosť sú rozvojové programy pre vedeckých pracovníkov tak, aby videli perspektívu v oblasti vedy.
Čo v tomto smere plánujete robiť?
SAV už má niekoľko takýchto programov. Našou vlajkovou loďou je program Impulz, je to momentálne najväčší grantový systém, ktorý existuje v Slovenskej republike, ktorý mieri na podporu absolútnej špičky. Je veľmi ťažké získať tento projekt tým, že ho platíme z vlastného rozpočtu, tak je to o limitované len na organizácie slovenskej akadémie vied. Ideálne by bolo, pokiaľ by dokázala slovenská republika prijať tento projekt ako svoj národný program. A rozšíriť ho na aj ďalšie pracoviská a financovať ho v dostatočnej miere.
Maďarsko tento krok urobilo už pred viac ako 15 rokmi a výsledkom je dnes úplne nová generácia vedeckých pracovníkov, ktorí vybudovali nové výskumné programy a prejavilo sa to napríklad najväčšou úspešnosťou z krajín V4 v oblasti získavania ERC projektov, ktorú má práve Maďarsko.
A ako na tom sme, keď sa porovnáme s ďalšími krajinami V4?
SAV urobila v minulom období pomerne hĺbkovú analýzu toho stavu. Ak si vezmeme štandardné výstupy ako publikácie a vydelíme to počtom obyvateľov, tak zistíme, že príliš nezaostávame za krajinami V 4, sme na tom zhruba rovnako a dokonca veľmi nezaostávame ani za Rakúskom.
Avšak akonáhle sa pozrieme na ukazovatele nejakej svetovej alebo aspoň európskej špičky, tak zaostávame aj za Maďarskom, aj za Poľskom, aj za Českou republikou a priepastne zaostávame za Rakúskom.
V týchto ukazovateľoch už výrazne strácajú za Rakúskom aj ostatné krajiny V4, nehovoriac napríklad o Nobelovej cene. Z toho vyplýva, že úroveň podpory, ktorá je v Slovenskej republike, stačí na udržanie európskeho štandardu. Ale ak chceme ísť na európsku špičku, tak nehovorím, že tu nie je, ale je to skôr napriek systému a nie vďaka systému.
Biomedicínske centrum SAV a Chemický ústav SAV nedávno publikovali v odbornom časopise svoj výskum, ktorého výstupy môžu prispieť k rozvoju imunoterapie pri liečbe rôznych ochorení. V ktorých vedeckých oblastiach sa dnes darí slovenským výskumníkom najviac, a verejnosť o ich výsledkoch možno ani veľa nevie?
Za všetkých môžem spomenúť pýchu SAV Jána Tkáča z Chemického ústavu, ktorý sa venuje metódam včasnej detekcie rakoviny prostaty.
Biomedicína je celkovo veľmi dynamický, rozvíjajúci sa odbor a máme v tejto oblasti obrovskú konkurenciu. Napríklad pobaltské štáty ako Litva.
Naopak, Európa momentálne veľmi zaostáva v produkcii a vôbec vo vývoji a výskume v oblasti polovodičov. V tomto sme veľmi závislí na Taiwane.
