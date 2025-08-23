Pandémia, obchodné vojny a extrémne počasie. Tri údery, ktoré odhalili, aké krehké sú globálne dodávateľské reťazce. Stačilo pár šokov a stovky komodít sa ocitli na hranici nedostatku.
Na druhej strane stojí dopyt – nevyspytateľný, neraz poháňaný sociálnymi sieťami. Jeden virálny trend dokáže zmeniť nenápadnú surovinu na celosvetový hit. Dubajská čokoládu plnená pistáciami. Z minúty na minútu sa z nej stala posadnutosť.
Ceny pistácií na svetových burzách od začiatku roka vystrelili. Podľa správy The Guardian dopyt po „Dubai chocolate“ zvýšil ceny pistácií o približne 35 percent. Cena jadier stúpla z 14,66 eura za kilogram na 19,73 eura. Tento nenápadný oriešok sa stáva symbolom luxusu – a to nielen v Taliansku či Iráne.
Dopyt po zelenom „zlate“ sa šplhá nahor rýchlejšie než ponuka, čo tlačí ceny do rekordných výšin. Pre producentov sladkostí je to čoraz väčšia výzva – zatiaľ čo spotrebitelia na Blízkom východe aj v Európe si luxusnú čokoládu s pistáciami žiadajú čoraz viac, pestovatelia zápasia so suchom a geopolitickými problémami v kľúčových regiónoch, ako je Irán či Kalifornia.
Dnes sa na investičnom radare objavil iný orech. A podľa Burtona Flynna a Ivana Nechunaeva z fondu Terra Nova Capital Advisors má potenciál stať sa novým pistáciom: lieskovce.
Ponuka padá, dopyt letí hore
Najväčším hráčom na trhu je Turecko. Zabezpečuje až 70 percent svetovej produkcie. Lenže posledné roky sú pre tamojších farmárov hotovou katastrofou. Prudké mrazy, suchá a vlny horúčav kosia úrodu. Straty siahajú na 50 percent, v niektorých regiónoch dokonca na 70 percent.
Rok 2025 bol ďalším tvrdým úderom: jarné mrazy zničili asi 167-tisíc ton úrody. Zásoby sa míňajú, farmári špekulujú a čakajú na ešte vyššie ceny. Výsledok? Cena lieskovcov vystrelila k hranici 780 dolárov za sto kilogramov.
Podobný scenár zažilo aj Taliansko. V oblasti Lazio spadla produkcia o polovicu. Na vine sú škodcovia – najmä agresívny „ázijský chrobák“ – a klimatické extrémy. Miestne úrady dokonca zriadili permanentný krízový štáb, ktorý má farmárom pomáhať zachrániť, čo sa dá, a hľadať nové ekologické zbrane proti škodcom.
Výrobcovia skúšajú náhradné zdroje v Gruzínsku či Čile. No tieto krajiny produkujú len zlomok toho, čo Turecko, a navyše s inou chuťou. Aj keby vysadili tisíce nových stromov, prvú úrodu by zbierali až o 5–7 rokov. Rýchle riešenie jednoducho neexistuje.
Nutella, Ferrero a sociálne siete
Ak pistácie dokázali z nuly vytvoriť globálne šialenstvo, predstavte si, čo čaká lieskovce. Tie už dnes stoja za ikonickými značkami. Jeden pohár Nutelly obsahuje približne 94 lieskovcov. Každý rok sa jej predá štvrť milióna ton. To sú stovky miliónov orechov, ktoré musia byť k dispozícii – inak ceny letia nahor a čokoládové giganty bijú na poplach.
Ferrero Rocher, Kinder Bueno, Horalky či desiatky ďalších sladkostí robia z lieskovcov prakticky nenahraditeľnú surovinu. A keď sa spotrebiteľský trend rozbehne na TikToku či Instagrame, dopyt môže explodovať ešte viac.
Investičná príležitosť
Prečo do lieskovcov investovať? Flynn a Nechunaev hovoria jasne: je to trh, kde sa malá ponuka stretáva s dopytom, ktorý nemožno nahradiť. Všetko závisí od prírody – a tá je čoraz nevyspytateľnejšia.
Každý mráz či vlna sucha okamžite rozhýbe ceny. Nedostatok sa premieta do trhov s potravinami, ktoré majú globálny zásah. Nie náhodou niektorí investori hovoria o „novom potravinovom zlate“.
Možnosti sú rôzne: od investícií do poľnohospodárskych projektov v Gruzínsku či Čile, cez financovanie nových plantáží až po špekulácie na cenových trhoch. Výnosy môžu byť nadpriemerné – samozrejme, za cenu vysokého rizika.
Ferrero už skúma nové zdroje, aby sa nespoliehalo výhradne na tureckú produkciu. V Taliansku sa rozvíjajú ekologické techniky boja proti škodcom, pričom sa zároveň dbá na zachovanie autentického chuťového profilu orechov. Medzitým farmári v Turecku zadržiavajú zásoby a stávajú na rast cien, čím ešte viac napínajú trh.
Trh s lieskovcami sa tak mení na geopolitickú aj klimatickú šachovnicu. Surovina, ktorá bola dlho považovaná za stabilnú, sa stáva strategickou.
Lieskovce sú dnes testovacím príkladom toho, ako môže klimatická kríza premiešať karty v potravinárstve. Spotrebiteľský dopyt rastie, sociálne siete dokážu spustiť okamžité šialenstvo a príroda pritom nehrá podľa pravidiel.
Pre investorov je to príležitosť aj pasca. Kto riskne, môže zarobiť na orechu, ktorý mení čokoládu na zlato. Kto váha, môže len sledovať, ako ďalší „obyčajný“ plod získa status strategickej komodity. A možno o pár rokov budeme hovoriť, že po pistáciách a lieskovcoch je na rade ďalší orech.