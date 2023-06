Investície do rozvoja nových kapacít výroby energie vo svete presahujú jeden bilión dolárov ročne. V tom nie sú zahrnuté budovy, priemyselné kapacity, výroba palív, transport či výskum nových technológií.

Dlhé roky sa na čele rebríčka nachádzala ropa, nasledovaná zemným plynom. Ten v posledných rokoch na druhom mieste nahradili veterné turbíny a smerom nahor sa rázne tlačila slnečná energia, ktorá v roku 2021 predbehla veterné turbíny a v roku 2022 zosadila z trónu aj ropu. Zemný plyn klesol až na štvrté miesto.

Obnoviteľné zdroje dominujú, na druhej strane aj investície do fosílnych palív budú musieť vzrásť, aj nemá nevzniknúť ich nedostatok.

V roku 2020 sa skokovo prepadol dopyt po rope a zemnom plyne. Stalo sa tak v dôsledku lockdownov, teplej zimy a utlmeného priemyslu. Cena týchto produktov sa prepadla a minimálne v prípade ropy sa hovorilo o tom, že dopyt po čiernom zlate má svoj vrchol za sebou a nemusí sa oplatiť investovať do ďalšieho rozšírenia ťažby. Nehovoriac o tom, že v dôsledku boja proti klimatickej zmene a snahe o zníženie emisií sa mali hľadať skôr alternatívy.

Obnoviteľné zdroje energie sa v tom istom čase dostávali do popredia, pretože napríklad v EÚ v roku 2020 vyrobili obnoviteľné zdroje viac elektrickej energie ako fosílne palivá. V roku 2021 si síce vybrali slabú chvíľku (hlavne veterné a vodné elektrárne) a počas energetickej krízy v roku 2022 sa dokonca na chvíľu vrátilo do hry uhlie, ale situácia sa už vracia do normálu.

Hľadá sa zdravá rovnováha