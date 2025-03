Rastúce ceny elektriny, tlak na zelené riešenia a snaha o zníženie uhlíkovej stopy vedú podniky k hľadaniu inovatívnych riešení postavených na smart batériách. Batériové úložiská pritom už nie sú len doplnkom k fotovoltike. Vďaka inteligentným riadiacim systémom optimalizujú spotrebu energie, vyrovnávajú odchýlky v sieti a zároveň prinášajú finančné úspory. Aké sú ich reálne prínosy? O tom, ako sa batérie využívajú v praxi a prečo sa stávajú súčasťou ESG stratégií, hovoria tím líder pre energie a odpady spoločnosti BILLA Slovensko Stanislav Stančík a obchodný riaditeľ spoločnosti FUERGY Vladimír Miškovský.

Spoločnosť FUERGY sa zameriava na inteligentné energetické riešenia. Aký je váš prístup k fotovoltike a batériovým úložiskám? Aké riešenia prinášate na slovenský trh a čím sú špecifické?

V.M.: Našou filozofiou je pozerať sa na zákazníka komplexne. Ak má záujem o fotovoltiku alebo batériové úložisko , neponúkame mu len izolované riešenie, ale analyzujeme celý jeho energetický ekosystém. Každá firma má iné potreby a spôsob využívania energie, preto hľadáme optimálne riešenie z technického aj ekonomického hľadiska. Na základe podrobnej analýzy pripravíme návrh riešenia – môže zahŕňať kombináciu fotovoltiky a úložiska, len jedno z týchto riešení alebo inú alternatívu. Zohľadňujeme tiež dynamiku trhu s elektrinou, keďže v súčasnosti existujú záporné ceny energie, ktoré môžu zle navrhnuté systémy ešte viac predražiť. Dobrou správou pre firmy je, že pre každú z nich existuje riešenie s batériovým úložiskom, ktoré jej dlhodobo zníži náklady na energie a prinesie dodatočné príjmy z poskytnutých podporných služieb pre prenosovú sieť.

V čom vidíte najväčšie chyby pri implementácii týchto riešení?

V.M.: Mnoho firiem sa zameriava iba na inštaláciu technológie bez komplexného pohľadu na jej využitie. Napríklad pri fotovoltike sa často berie do úvahy len veľkosť strechy alebo maximálna kapacita, ktorú povolí distribučná spoločnosť, bez ohľadu na skutočnú spotrebu energie. Keďže na trhu existujú výrazné cenové výkyvy, môže sa stať, že firma s predimenzovanou fotovoltikou musí za dodávku elektriny do siete dokonca platiť. Podobne aj batériové úložiská môžu byť nesprávne dimenzované, zle nastavené alebo využívané neefektívne. V niektorých prípadoch vidíme, že konkurencia predáva druhotriedne technológie ako prémiové riešenia, pričom zákazníci až po čase zistia, že ich systémy nefungujú správne alebo neposkytujú očakávané služby. Preto je dôležité vybrať si spoľahlivého partnera, ktorý zabezpečí nielen inštaláciu, ale aj správne nastavenie celého riešenia.

Na čo všetko sa dajú využiť batériové úložiská?

V.M.: Batériové úložisko nemá slúžiť iba na skladovanie prebytkov z fotovoltiky. Výrazne efektívnejším spôsobom využitia je nabíjanie batérie priamo zo siete v čase nízkych cien a jej využitie v čase drahej elektriny. Pri cenovom rozpätí 200 eur / MWh môže batériové úložisko ušetriť okolo šesťtisíc eur mesačne. Pri celkových nákladoch tristopäťdesiattisíc eur sa investícia môže vrátiť už za štyri až päť rokov. Navyše, batériové úložisko vie fungovať aj samostatne, čo je výhodné pre podniky, ktoré nemajú možnosť inštalovať solárne panely. Významnou funkciou batériových úložísk je obchodná flexibilita, ktorá umožňuje firmám získavať dodatočné príjmy. Batéria sa riadi signálmi z trhu a prispôsobuje sa potrebám siete – absorbuje prebytočnú elektrinu a uvoľňuje ju pri nedostatku, čím stabilizuje systém a zároveň generuje zisk. Tento model už nie je len pre veľké podniky – čoraz viac sa otvára aj menším firmám, ktoré chcú efektívnejšie riadiť svoju spotrebu a získať finančný benefit.

Aké ďalšie benefity okrem úspor elektriny ponúkajú batériové úložiská?

V.M.: Jedným z hlavných benefitov je zníženie uhlíkovej stopy. Firmy, ktoré nemajú možnosť inštalovať fotovoltické panely, napríklad kancelárske budovy či obchodné reťazce, môžu prostredníctvom batériových úložísk znížiť svoju uhlíkovú stopu až o približne dvadsať percent. Tento efekt vzniká tým, že batériové úložisko zabraňuje spúšťaniu fosílnych regulačných zdrojov v elektrizačnej sústave, čím nepriamo znižuje emisie oxidu uhličitého (CO 2 ) a ďalších skleníkových plynov. Tieto úspory vieme presne merať a firmy ich môžu vykazovať v rámci ESG reportingu.

Znamená to, že batériové úložisko môže byť dôležitým nástrojom pre ESG stratégie firiem?

V.M.: Áno. ESG zahŕňa široké spektrum oblastí od energetiky cez dodávateľské reťazce a odpadové hospodárstvo až po spoločenskú zodpovednosť. V energetickej oblasti však batériové úložiská umožňujú firmám nielen znížiť emisie, ale aj zvýšiť energetickú nezávislosť, optimalizovať náklady a splniť legislatívne požiadavky na udržateľnosť. Od roku 2026 budú veľké spoločnosti povinné reportovať ESG dáta podľa smernice CSRD, pričom aj menšie firmy budú pod tlakom obchodných partnerov a bánk, aby preukázali znižovanie uhlíkovej stopy. Batériové úložiská im v tomto pomáhajú tým, že umožňujú lepšie riadenie spotreby, využívanie flexibility a aktívne zapojenie sa do energetického trhu. Na rozdiel od modernizácie výrobných procesov, ktorá môže stáť milióny eur, batériové riešenia sú relatívne cenovo dostupné, ľahko implementovateľné a majú rýchlu návratnosť.

Môžu batériové úložiská využívať aj firmy, ktoré nemajú veľkú spotrebu energie?

V.M.: Samozrejme, riešenie je vhodné aj pre menšie podniky. Napríklad obchodné reťazce či kancelárske budovy, ktoré nemajú veľké plochy na fotovoltiku, môžu vďaka batériám optimalizovať svoje náklady na elektrinu a zároveň si zlepšiť ESG skóre. Batériové úložiská nie sú len o ukladaní energie, ale aj o inteligentnom manažmente spotreby, ktorý dokáže firmám priniesť významné ekonomické a environmentálne výhody. Navyše, s poklesom cien batériových technológií sa stávajú dostupnejšou voľbou aj pre podniky s nižšou spotrebou energie, čím sa otvárajú nové možnosti pre širšie spektrum firiem.

Zdroj: MATEJ KALINA Vladimír Miškovský, FUERGY (vľavo) a Stanislav Stančík, Billa Slovensko (vpravo) úspešne spolupracujú na využití batériových úložísk.

Spoločnosť BILLA investovala do batériových úložísk. Očakávate rýchlu návratnosť a zníženie emisií? Čo vás viedlo k rozhodnutiu investovať do batériových úložísk?

S.S.: Na začiatku išlo najmä o inováciu. V energetike sa pohybujeme v širokom spektre činností a v úvodných rokoch sme sa sústredili na znižovanie energetickej náročnosti našich budov. Dnes už môžeme povedať, že sme sa priblížili k hranici, kde vieme naše prevádzky dostať na vysoký energetický štandard. Preto prišla myšlienka budovania vlastných fotovoltických zdrojov. Tie však nie je možné inštalovať na všetkých budovách, napríklad pre statické obmedzenia. To bol aj prípad našej centrály na Bajkalskej ulici, kde fotovoltika nebola možná. Práve preto sme sa rozhodli skúsiť pilotný projekt batériového úložiska, aby sme zistili jeho reálny prínos.



Aký bol prvotný impulz pre tento projekt?

S.S.: Na informácie o podobnom projekte som narazil som na internete. Zaujali ma čísla aj celková myšlienka projektu. V tom čase som ešte presne nerozumel pojmu odchýlka ani mechanizmu fungovania batériového systému. Pamätám si však prvé stretnutie v sídle FUERGY, kde mi ukázali celý systém. Mal som pocit, že som videl raketovú vedu, no zároveň som bol presvedčený, že toto riešenie chcem objavovať ďalej a pochopiť, aké benefity môže priniesť.

Prezradili by ste, aké boli vaše očakávania z hľadiska návratnosti investície?

S.S.: Keďže sme v tejto oblasti nemali skúsenosti, spoliehali sme sa na čísla prezentované spoločnosťou FUERGY. V rámci skupiny REWE sme v tejto oblasti priekopníkmi. Návratnosť bola deklarovaná do štyroch rokov, ale už po dvoch rokoch prevádzky vidíme, že výsledky sú nad očakávania. Dokonca sa ukazuje, že návratnosť bude ešte rýchlejšia – približne tri roky.

Mali ste na začiatku obavy?

S.S.: Určité obavy tu boli, keďže nešlo o lacnú investíciu. Na druhej strane sme vedeli, že aj keby sa očakávané benefity nenaplnili, stále nám zostane batéria, ktorú môžeme využiť iným spôsobom. V najhoršom prípade by sme museli hľadať alternatívne modely využitia, hoci s dlhšou návratnosťou. Nebolo to však riziko, ktoré by mohlo viesť k úplnej strate investície.

Opísali by ste fungovanie batériového úložiska v praxi?

S.S.: Celý systém funguje automaticky, bez nutnosti nášho zásahu. Našou podmienkou bolo, aby batéria neovplyvňovala chod predajní – nesmie spôsobovať výpadky či obmedzenia. Máme k dispozícii diaľkový dohľad, takže vieme sledovať, kedy a ako sa batéria využíva. Funguje 24 hodín denne, pričom sa neustále nabíja a vybíja podľa aktuálnej potreby siete. Nie je to teda ako pri klasickom cykle s fotovoltikou, kde sa batéria cez deň nabije a večer sa vybíja. Tento systém pracuje nepretržite, pričom v určitých momentoch môže čakať na optimálnu situáciu.

Plánujete rozšírenie projektu?

S.S.: Áno, v súčasnosti plánujeme rozšírenie na ďalších sedem predajní, logistické centrum BILLA v Seredi a regionálny sklad v Petrovanoch pri Prešove. V Komárne testujeme ďalšie batériové úložisko už od minulého roka. V tomto roku tak budeme mať celkovo jedenásť inštalácií.

Zvažujete aj kombináciu s fotovoltikou?

S.S.: V Logistickom centre v Seredi máme 2,5 MW fotovoltický zdroj, ktorý bol v čase inštalácie najväčším na jednej streche v strednej Európe. Využili sme plný potenciál strechy a už pri projektovaní skladu sme riešili umiestnenie a kapacitu fotovoltiky. Vďaka zmenám v legislatíve sme ako prvý retailer na Slovensku založili vlastnú skupinu zdieľania BILLA Energy. Môžeme tak zdieľať prebytočnú elektrinu medzi vlastnými prevádzkami a dnes dodávame zelenú energiu aj do predajní, kde nie je možné inštalovať fotovoltiku – napríklad do prenajatých priestorov v obchodných centrách, či v parteroch domov. V súčasnosti máme 75 odberných miest zapojených do skupiny zdieľanej elektriny BILLA Energy a sme tak najväčší na Slovensku. Batériové úložiská sú ďalším dielikom do tejto skladačky. Pomáhajú stabilizovať systém, kompenzovať odchýlky a zároveň nám prinášajú úspory.

Aký má tento projekt vplyv na ESG a uhlíkovú stopu?

S.S.: Od roku 2025 máme povinnosť ESG reportingu, takže už zbierame všetky relevantné dáta. Pri pilotnom projekte batériového úložiska sme si nechali vypracovať LCA analýzu, ktorá ukázala, že výroba a inštalácia batérie vyprodukovala približne pätnásť ton CO₂. No už za prvý rok prevádzky batéria ušetrila 34 ton CO₂, čo znamená, že čistá úspora emisií bola až devätnásť ton CO₂. Táto technológia nám teda pomáha znižovať našu uhlíkovú stopu, čo je dôležité z pohľadu udržateľnosti a ESG záväzkov. Preto uvažujeme o ďalšom rozšírení projektu v celej našej sieti.

Zdroj: MATEJ KALINA Stanislav Stančík, Billa Slovensko (vľavo) a Vladimír Miškovský, FUERGY (vpravo)

BILLA sa v posledných rokoch intenzívne venuje udržateľnosti. Aké opatrenia ste zaviedli na zníženie uhlíkovej stopy?

S.S.: Jedným z našich krokov bolo nahradenie chladiva R404A v sklade v Petrovanoch ekologickým chladivom s nulovým GWP. To výrazne znížilo našu uhlíkovú stopu. Okrem toho významnú úlohu zohráva aj logistika – minulý rok sme začali využívať prvý elektrický kamión na zásobovanie predajní. Tento kamión plnohodnotne nahrádza štandardné naftové vozidlá a má dojazd 300 až 400 kilometrov. Dokonca zásobuje predajne na trase zo Serede do Zvolena, pričom na jeho nabíjanie využívame elektrinu z našej firemnej fotovoltiky. Takto dokážeme prepojiť viacero udržateľných riešení do jedného funkčného ekosystému. Aby sme maximalizovali efektivitu nabíjania, inštalovali sme rýchlonabíjačku s výkonom 150 kW, ktorá umožňuje skrátiť čas nabíjania a zabezpečiť, že kamión bude dostupný na prepravu čo najdlhšie. Ak máme prebytky energie z fotovoltiky, vieme ich využiť na nabíjanie priamo na mieste, čím sa ešte viac optimalizuje spotreba elektriny.

Do akej miery môžu batériové riešenia pomôcť pri rozvoji elektromobility a udržateľnej logistiky?

S.S.: Máme spoluprácu so spoločnosťou OMV, ktorá inštaluje rýchlonabíjačky s výkonom až 200 kW na našich parkoviskách. V niektorých oblastiach však narážame na kapacitné obmedzenia elektrickej siete. V takých prípadoch sú batériové úložiská efektívnym riešením, pretože dokážu vyrovnávať krátkodobé špičky spotreby. Batériové úložiská v kombinácii s umelou inteligenciou umožňujú aj optimalizáciu nabíjania na základe predikcie spotreby a výroby energie. Vďaka týmto technológiám dokážeme efektívnejšie riadiť energiu a vyhnúť sa zbytočným stratám či neefektívnemu využívaniu nabíjacích bodov.

Ako vnímate vývoj batériových úložísk v posledných rokoch? Zmenila sa ich cena a kvalita?

V.M.: Vývoj v tejto oblasti je dynamický. Pred niekoľkými rokmi boli batériové úložiská drahé, s kratšou životnosťou a ich využitie bolo pre mnohé firmy ekonomicky nevýhodné. Dnes sú však dostupnejšie – kvalitní výrobcovia ponúkajú minimálne desaťročnú záruku, pričom pri domácich riešeniach sa už stala štandardom pätnásťročná garancia. Pred tromi či štyrmi rokmi bola bežná záruka len šesť až sedem rokov, takže posun je výrazný. Ceny batériových systémov zároveň klesajú. V roku 2022 sa cena batériového úložiska pohybovala na úrovni 600 až 700-tisíc eur za MWh, dnes pri veľkých systémoch dosahuje približne 200 až 250-tisíc eur za MWh, čo je pokles o dve tretiny. Zároveň sa zlepšila spoľahlivosť a kapacita batérií, ktoré sú teraz optimalizované na dlhodobú prevádzku. Kým v minulosti bolo nutné batériové úložiská skladať modulárne, dnes už existujú hotové riešenia od popredných globálnych výrobcov, ktoré umožňujú rýchlejšiu a jednoduchšiu implementáciu aj efektívnejšie riadenie energie.

Ako hodnotíte spoluprácu medzi BILLOU a FUERGY?

S.S.: Spoluprácu vnímame pozitívne. Už na začiatku sme mali garanciu minimálneho efektu – ak by batéria nefungovala, mali sme zabezpečený garantovaný mesačný výnos. Tento model sa nám osvedčil. Batériové úložiská sú pre nás výhodné nielen z ekonomického hľadiska, ale aj z pohľadu ESG certifikácií a výpočtu emisných kvót. Navyše pomôžu optimalizovať návratnosť fotovoltiky – umožňujú využívať väčší podiel vyrobenej elektriny priamo na mieste výroby. Dôležitým faktorom je aj softvérové riadenie. Vďaka automaticky riadenému systému vieme batériu využívať efektívne – nielen na bežné nabíjanie a vybíjanie, ale aj na obchodnú flexibilitu a poskytovanie certifikovaných podporných služieb. To znamená, že batéria nefunguje iba ako zásobník energie, ale aktívne sa podieľa na optimalizácii elektrizačnej sústavy. Celková spolupráca s FUERGY nám umožnila posunúť naše energetické riešenia na vyššiu úroveň. Nielenže šetríme náklady a znižujeme uhlíkovú stopu, ale zároveň využívame moderné technológie na inteligentné riadenie energie. V budúcnosti plánujeme pokračovať v rozširovaní týchto riešení, aby sme dosiahli ešte vyššiu energetickú efektivitu a udržateľnosť.

