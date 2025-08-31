Napriek obavám zo zvýšených ciel sa súkromná spotreba začiatkom leta odrazila nahor a zostala prekvapivo stabilná. Hoci zostáva pod rekordnými úrovňami, zo silného prepadu v apríli a máji sa zotavila.
Keďže súkromná spotreba domácností tvorí približne 70 percent HDP, ide o dôležitý signál, že ekonomika sa zatiaľ do recesie nechystá. Ak v USA totiž prichádza recesia, je to vtedy, keď klesne spotrebiteľská dôvera, očakávania domácností začnú prudko klesať a zároveň dôjde k veľkému ochladeniu trhu práce.
Prvé príznaky tohto vývoja bolo vidieť v apríli a máji, keď sa index spotrebiteľskej dôvery prepadol najrýchlejšie od čias pandémie a súkromná spotreba klesla o jedno percento v priebehu dvoch mesiacov.
Po panike prišla úľava
Leto však prinieslo zotavenie a aspoň opatrné obnovenie dôvery. Vďaka tomu sa vrátil optimizmus aj na akciové trhy, ktoré sa prudkým tempom otočili z hranice medvedieho trhu na nové historické maximá v rekordnom čase. Trvalo im to len 54 obchodných dní.
Súkromnej spotrebe to môže pomôcť aj v ďalších týždňoch. V posledných rokoch ju čoraz viac ťahá horných 10 percent najbohatších domácností. A tie nemajú viac peňazí len z vyšších výplat – ich hlavnou hnacou silou je rast akciových portfólií. Ak má niekto zainvestovaný milión dolárov a za rok mu portfólio zarobí niekoľko stotisíc, má k spotrebe úplne iný postoj ako ten, kto je rád, že pokryje bežné výdavky.
Ešte pred 30 rokmi mali najbohatšie domácnosti (horných 10 percent) podiel na celkovej spotrebe približne 33 percent. V čase internetovej bubliny sa prvýkrát dostali na úroveň 40 percent, potom však stratili svoje pozície. Ich ďalší rast k méte 50 percent prerušila pandémia a silný prepad akciových trhov. Dostali sa tam až tento rok, ktorý zaznamenal rekordne rýchlu obnovu akciových trhov.
Nárast vplyvu najbohatších domácností je varovnou pripomienkou toho, že ak niekto hovorí o trende vývoja súkromnej spotreby, mal by vnímať nielen najbohatšie domácnosti, ale celý obraz. A ten zďaleka nie je taký pozitívny, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Spodných 60 percent domácností tvorí len 20 percent celkovej spotreby v USA.
Mladí majú čoraz väčší problém
