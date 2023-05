BlackRock je najväčším správcom aktív na svete. Vo svojich fondoch stráži deväť biliónov dolárov, čo je dvojnásobok ekonomiky Nemecka a pár sto miliárd dolárov k tomu. Sídli v New Yorku, ale kancelárie má v tridsiatich krajinách.

Jeho manažéri poslali všetkým zamestnancom jasný odkaz: Pandemická éra sa skončila, musíte chodiť do kancelárie minimálne štyrikrát do týždňa (doteraz boli povinné tri dni). Piaty deň môžu odpracovať aj z domu. Výkonní riaditelia budú v kancelárii päť dní do týždňa, ak chcú byť doma, môžu si zobrať dovolenku.

Polovica kancelárií zíva prázdnotou

Tento príkaz však majiteľom kancelárií a bankám, ktoré ich financujú, prinesie len malú úľavu. Miera obsadenosti kancelárií je v New York City približne 50 percent, čo je v súlade s národným priemerom.

Firmy, ktorých zamestnanci využívajú kancelárie kalkulujú s tým, že všetci pracovníci sa v kanceláriách nikdy nestretnú a netreba všetkým držať miesto. Časť ľudí vždy robí z domu. Preto si prenajímajú menej kancelárskych priestorov.

Myslím si, že môžeme počítať s tým, že piatky sú nadobro zabité. Pondelky sú ďalšie na rade. Stephen Roth, CEO Vornado Realty Trust

Toto všetko sa deje v čase, keď malé regionálne banky, ktoré v uplynulých rokoch financovali komerčné reality, čelia stratám z dlhopisových portfólií a zároveň hrozbe odlivu vkladov. Do kancelárskeho biznisu ich nikto nenútil, sami lobovali za uvoľnenie pravidiel, aby mohli tento sektor viac financovať.