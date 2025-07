Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že dohoda s EÚ je „najväčšou dohodou, akú sa kedy podarilo uzavrieť“.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula Von der Leyenová uznala, že rokovania s D. Trumpom boli náročné: „Vopred som vedela, že to bude tvrdé. A naozaj bolo. No dospeli sme k dobrému záveru pre obe strany.“

Talianska premiérka Giorgia Meloniová označila dohodu za udržateľnú a varovala pred následkami eskalácie. „Obchodný konflikt medzi Európou a USA by mal nepredvídateľné a potenciálne zničujúce dôsledky.“

Francúzsko, ktoré malo počas rokovaní tvrdší postoj vyzýva na použitie nového európskeho nástroja proti hospodárskej nátlaku. Ten by umožnil uvaliť odvetné opatrenia voči USA – napríklad zákaz prístupu amerických technologických firiem k verejným zákazkám v Európe. Francúzsky premiér François Bayrou dodal: „Je to smutný deň, keď sa aliancia slobodných národov rozhodne pre kapituláciu.“

Holandská ministerka pre zahraničný obchod Hanneke Boerma označila dohodu za neideálnu a vyzvala Komisiu, aby pokračovala v rokovaniach s Washingtonom.

Maďarský premiér Viktor Orbán, tradičný kritik bruselských inštitúcií, využil príležitosť na ďalší útok na U. von der Leyenovú. „Toto nie je dohoda medzi Trumpom a Ursulou von der Leyenovou. Trump ju zjedol na raňajky.“ Zároveň prezidenta USA označil za silného vyjednávača a predsedníčku Komisie za slabú.

Slovenský premiér Robert Fico sa vyjadril zmierlivejšie: „Pätnásť percent je dobrý výsledok vyjednávania,“ uviedol. Pripomenul však, že „diabol sa skrýva v detailoch“. Automobilový priemysel tvorí približne 10 percent slovenského HDP a krajina hostí výrobné závody značiek VW, Stellantis, Kia či Jaguar Land Rover.

Prezident nemeckého inštitútu Ifo Clemens Fuest označil dohodu za poníženie a dôkaz nerovnováhy medzi EÚ a USA. „Európa sa musí zobudiť, posilniť svoju ekonomiku a znížiť závislosť od Spojených štátov v oblasti obrany aj technológií. Až potom môže znovu rokovať.“

Analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík uviedol: „Samotné zavedenie 15-percentného cla zatiaľ nepredstavuje zásadnú hrozbu ani pre slovenský priemysel, ani pre ekonomiku EÚ ako celok.“