Centrálne banky po celom svete skúmajú možnosti digitálnych mien. „Aktuálne sa touto témou zaoberá 114 centrálnych bánk, z toho približne desať sa blíži k cieľu,“ uviedla v júni na konferencii v Maroku výkonná riaditeľka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová.

Potvrdila, že pod vedením MMF odštartovala príprava globálnej platformy pre digitálne meny. Tú by mali využívať všetky centrálne banky. Tým by sa podľa šéfky MMF mali zefektívniť transakcie medzi jednotlivými krajinami, ktoré budú digitálne meny centrálnych bánk (CBDC, z anglického central bank digital currency) využívať.

Výhodu vidí napríklad v menších nákladoch na prevody platieb. Zároveň pripomenula, že súčasné priemerné náklady na prevod peňazí dosahujú ročne sumu približne 44 miliárd dolárov. Globálna platforma CBDC by viedla k spoločnému regulačnému rámcu.

Na možnosť digitálneho eura sa pripravuje Európska centrálna banka (ECB) a Európska komisia (EK). O tom, kam sa posunie súčasná výskumná fáza, budú európske inštitúcie informovať na jeseň. Digitálnym eurom by sa podľa súčasných plánov malo dať platiť i v prípade, keď človek nebude mať bankový účet a jeho používanie má byť bezplatné.

Tlak na technológie, vyššie náklady

V septembri by mala byť pripravená aj implementácia prvej verzie európskej peňaženky pre digitálnu identitu (EUDI). Tú by mali občania používať v súvislosti s mnohými službami v rámci celej Únie, a to v online aj offline verzii. Už teraz ECB tvrdí, že digitálne euro bude ekvivalentom hotovosti, v offline verzii má byť rovnako bezpečné ako hotovosť a prinesie jednoduchšie používanie v porovnaní s už existujúcimi digitálnymi možnosťami platby. ECB zároveň uvádza, že Eurosystém bude hotovosť, teda bankovky a mince, podporovať dovtedy, kým po nich bude dopyt.

Eurokomisárka pre financie Mairead McGuinessová o digitálnom eure hovorí, že nejde o žiadny projekt Veľkého brata a má ísť len o rozšírenie ďalších možností platby. Centrálni bankári uvádzajú, že tak ako v súčasnosti ľudia používajú peniaze zo svojho bankového účtu, by to bolo to aj pri digitálnom eure. Išlo by však o peniaze centrálnej banky, ktoré sú kryté ECB.

Na súčasné prípravy v oblasti CBDC sa niektorí ekonómovia a analytici pozerajú skepticky. Upozorňujú pri tom na niekoľko rizík.