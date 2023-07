Po polovici roku 2023 je čínska ekonomika vo veľmi ťažkej pozícii. Nezdá sa, že by model rastovej politiky orientovaný na spotrebiteľa, ktorý vláda prijala v decembri minulého roka, naplnil jej nádeje.

Zmena kurzu priniesla posunutie priorít od zamerania sa na export a investície, ktoré poháňali dopyt v roku 2022, k zvýšeniu spotreby domácností. Cieľom bola snaha vyhnúť sa pasci stredných príjmov a stagnujúcej životnej úrovni.

Čína má problém nerovnomernej štruktúry ekonomických sektorov na čínskom hrubom domácom produkte. Investície tvoria 43 percent HDP krajiny, zatiaľ čo výdavky domácností tvoria 38 percent HDP. Svetový priemer výdavkov domácností je asi 60 percent.

Potenciálne výhody tejto politiky, ak sa naplnia, by mohli znížiť špekulácie na trhu s nehnuteľnosťami spôsobené nadmernou ponukou a rastúcim dlhom miestnych vlád. Dlhodobým účinkom by bolo nasmerovanie výdavkov a investícií do produktívnejších sektorov hospodárstva, ako sú služby.

Aby však tento scenár skutočne fungoval, čínski spotrebitelia musia prehodnotiť svoje vzorce správania, ktoré vykazujú vysokú mieru spotrebiteľského pesimizmu. Miera úspor Číny vo výške 2,6 bilióna dolárov je najvyššia na svete. To predstavuje viac ako jednu tretinu príjmov domácností v porovnaní s jednou pätinou ušetrených zárobkov pred pandémiou.

Dôvodom tejto vysokej úrovne úspor je chýbajúci rozsiahly sociálny systém. Za takýchto podmienok majú domácnosti tendenciu spoliehať sa na svoje vlastné zdroje pri liečbe alebo odchode do dôchodku.