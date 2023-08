Mala to byť výhra pre všetkých. Svet čelil výpadku ponuky a inflačným tlakom. Čína mala nevyužité výrobné kapacity a v podstate nulovú infláciu. Dohoda je teda jasná, berieme čínsky tovar aj jej infláciu, globálny obchod by to mal predsa všetko spojiť.

Index cien výrobcov v Číne je už mínuse a spotrebiteľská inflácia by mala začať klesať ešte v priebehu tohto roka. Deflačné tlaky by sa tak mali šíriť ďalej do sveta, keďže je Ríša stredu výrobnou halou pre celý svet.

Nižšie ceny tovarov z Číny by tak mali znížiť ceny aj inde. Okrem toho je vzhľadom na voľné produkčné kapacity možné produkciu zvýšiť bez toho, aby sa čínska ekonomika prehriala. Plán bol teda jasný, čínska ekonomika sa vďaka exportu rozbehne a zároveň uhasí infláciu vo svete. Tá už spomaľuje, a takto by mohla dostať poslednú ranu z milosti.

Čína stráca svoje renomé

Nič také sa však nedeje. Čoraz viac krajín vníma Čínu ako rizikového partnera, kde vláda zasahuje do podnikania oveľa viac ako za predchádzajúce dekády. Okrem toho pribúdajú prípady, keď čínske firmy nekonajú v súlade so svojím podnikateľským zámerom a s cieľom dosahovať zisk, ale s cieľom vyhovieť zámerom vlády.

Viaceré čínske výrobky či aplikácie, ktoré sa používajú po celom svete, získavajú dáta o svojich užívateľoch a zdieľajú ich s vládou.