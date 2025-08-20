Keď Peking v apríli zastavil export vzácnych zemín, výrobcovia a politici po celom svete okamžite bili na poplach. Čína totiž zodpovedá za 90 percent globálnych dodávok tohto materiálu, ktorý sa používa na výrobu silných magnetov. Tie sú kľúčovým komponentom všetkých zariadení s elektrickým motorom. Obzvlášť dôležité sú pre automobilový priemysel.
Pre chýbajúce čínske exporty musel Ford náhle odstaviť výrobnú linku v Chicagu. Automobilky v Indii a Japonsku takisto obmedzovali produkciu. Celý sektor sa akoby prepol do núdzového režimu. Krok Pekingu bol natoľko rušivý, že ho predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen nazvala vydieraním.
Zdá sa, že čínsky prezident Si Ťin-pching si z toho ťažkú hlavu nerobí a ďalej pokračuje v zneužívaní vzácnych zemín, ktoré mu slúžia ako nástroj ekonomického nátlaku. Na prvý pohľad sú pre to ako stvorené. Ich produkcia totiž nezávisí od dovozu surovín na rozdiel od iných kľúčových komodít ako meď či lítium, ktoré Čína vo veľkom spracováva a následne vyváža. Náklady na obmedzenie exportu sú pritom výrazne asymetrické. Za pár desiatok miliónov dolárov v ušlých tržbách dokáže Peking ochromiť celé zahraničné odvetvia.
Čím viac ale Čína uťahuje uzdu, tým viac urýchľuje snahy obchodných partnerov oslobodiť sa spod jej vplyvu. Vzácne zeminy tak dnes môžu byť účinnou zbraňou, no ak ich bude používať príliš agresívne, riskuje, že v budúcnosti stratia silu.
Skúša to po zlom
Si Ťin-pching zaviedol v apríli systém, ktorý má v prospech Číny využiť jej dôležité postavenie v globálnych dodávateľských reťazcoch. Vzácne zeminy už totiž po novom nemožno vyvážať bez špeciálnej licencie. Tieto obmedzenia exportu ukázali, akú bolesť môžu obchodným partnerom spôsobiť.
Peking svoj krok odôvodnil tým, že chce zabrániť, aby boli exporty vzácnych zemín zneužité na vojenské účely. V praxi však zablokoval viaceré priemyselné reťazce. Žiadosti o exportné licencie sa začali po zavedení licencií hromadiť a vývozy prudko klesať. Ceny kovov vzácnych zemín zo zásob mimo Číny rapídne zdraželi.
Trump predĺžil „colné prímerie“ s Čínou o ďalšie mesiace
Si Ťin-pchingov cieľ je jasný: zdomácniť dodávateľské reťazce tak, aby Čína nebola v otázke kritických vstupných surovín závislá od svojich nepriateľov a zároveň manipulovať obchodných partnerov. Na prvý pohľad sa jeho stratégia osvedčila.
Po obnovení toku vzácnych zemín zrušil americký prezident Donald Trump niektoré obmedzenia týkajúce sa predaja čipov Nvidia a odložil aj výrazné zvýšenie dovozných ciel. V júli zas Ursula von der Leyen odcestovala do Pekingu, aby vyrokovala uvoľnenie reštrikcií. Z dlhodobého hľadiska sa však zneužívanie kovov vzácnych zemín môže proti Pekingu obrátiť.
Čína preceňuje
Problémom je, že dominancia Číny nespočíva v unikátnosti zdrojov ani špičkovej technológii. Ťaží hlavne z rýchlych, efektívnych a pohodlných výrobných a dodávateľských reťazcov. Čím viac ale bude vzácne zeminy a iné komodity používať ako zbraň a komplikovať tým obchodným partnerom život, tým rýchlejšie budú chcieť nájsť alternatívu. V konečnom dôsledku tým oslabí len seba a svoje postavenie.
Japonsko už napríklad aktívne pracuje na znižovaní závislosti. Po spore z roku 2010 investovalo do rozvoja ťažby vzácnych zemín a začalo si budovať vlastné zásoby. Hoci ich musí stále dovážať aj z Číny, podiel klesol z 90 na 60 percent. Pentagón zas tento rok investoval 400 miliónov dolárov do americkej spoločnosti MP Materials a stal sa jej najväčším akcionárom. Cieľom je zvýšiť domácu produkciu vzácnych zemín.
EÚ, ktorá nemá vlastné bane na vzácne zeminy, zas skúma možnosti recyklácie magnetov. Využitím tohto procesu by chcela do konca desaťročia pokryť štvrtinu úniového dopytu po kritických mineráloch. Európski výrobcovia áut BMW a Renault zas začali ponúkať elektromobily s motormi bez vzácnych zemín.
Európske domácnosti sedia na poklade. Zatiaľ končí najmä v koši či zásuvkách
Čína sa nehodlá vzdať bez boja. V roku 2023 už napríklad obmedzila export zariadení používaných na spracovanie vzácnych zemín. Niektorým odborníkom so špeciálnymi znalosťami zakázala vycestovať z krajiny.
Experti varovali, že aj malé oslabenie čínskej dominancie môže neúmerne oslabiť jej moc. Zníženie podielu z 90 na 80 percent neznie tak hrozivo, no v skutočnosti by znamenalo zdvojnásobenie veľkosti alternatívnych zdrojov. Obchodní partneri Číny by tak mali oveľa väčší priestor na manévrovanie.