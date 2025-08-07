Slovenský trh s rekreačnými nehnuteľnosťami zaznamenáva ďalšiu výraznú vlnu rastu cien.
Podľa aktuálnych údajov portálu Nehnuteľnosti.sk, ktorý spracoval dáta v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, sa priemerná cena rekreačných nehnuteľností v prvom štvrťroku 2025 vyšplhala na takmer tisíc dvesto eur za štvorcový meter.
Ide o najvyššiu hodnotu za posledných dvanásť mesiacov a zároveň o návrat k cenovým úrovniam z leta 2023, kedy sa ceny priblížili historickému maximu.
Bratislava zostáva najdrahšia
Najvyššie ceny tradične eviduje Bratislavský kraj, kde sa priemerná cena rekreačných nehnuteľností pohybuje na úrovni 2 172 eur za štvorcový meter. Výrazný vplyv na tento vývoj má totiž vysoká hodnota rezidenčných nehnuteľností, ktorá sa premieta aj do cien víkendových či rekreačných nehnuteľností.
Nadpriemerné ceny sú preto aj v špecifických oblastiach, ako sú Malé Karpaty (okresy Pezinok, Malacky, Bratislava časť III a IV), alebo v blízkosti vodných plôch – najmä v Senci a II. časti Bratislavy.
Predplaťte si TREND za najvýhodnejšiu cenu už od 2 € / týždeň
- Plný prístup k prémiovým článkom a archívu
- Prémiový prístup na weby Mediálne, TRENDreality a ENJOY
- Menej reklamy na TREND.sk
Máte už predplatné?