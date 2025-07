Európska komisia chystá „daňovú bombu“. Chce zaviesť novú ročnú daň pre veľké spoločnosti pôsobiace v EÚ. Výnosy z nej majú pomôcť naplniť spoločný rozpočet Únie, ktorý presahuje bilión eur.

Podľa návrhu, ktorý získal Financial Times, má tzv. „corporate resource for Europe“ zasiahnuť všetky firmy s čistým obratom nad 50 miliónov eur. Bez ohľadu na to, kde majú centrálu. Čím vyššie tržby, tým vyššia sadzba v plánovanom pásmovom systéme, kde sa firmy rozdelia do skupín podľa obratu a každá bude mať inú daňovú sadzbu.

Nová daň sa má oficiálne predstaviť už na budúci týždeň. Kým však vstúpi do platnosti, musia ju jednomyseľne podporiť členské štáty. A práve tu bude horieť najväčší boj.

Tvrdý odpor

Brusel sa zároveň chystá oznámiť ďalšie zdroje príjmov. Európska komisia navrhuje získať nové príjmy aj zo zvýšenej spotrebnej dane na tabak, z poplatku za nerecyklovaný elektro odpad a z manipulačného poplatku na balíky z internetových obchodov mimo EÚ. Najviac by tým utrpel dovoz z Číny.

Komisia už viackrát skúšala navrhnúť celoeurópske dane – napríklad daň z finančných transakcií. No takmer vždy narazila na tvrdý odpor členských štátov.

Tentoraz však argumentuje tým, že Úniu čakajú historicky bezprecedentné náklady. Od obranných ambícií cez rastúce úroky z dlhu až po zelenú transformáciu. A na to už staré zdroje nestačia.

Najväčší protestujú

Plány na väčší rozpočet EÚ však už roky narážajú na odpor krajín, ktoré do spoločnej kasy viac prispievajú, než z nej čerpajú. Najhlasnejšie sú Nemecko, Holandsko, Rakúsko, Fínsko, Švédsko či Dánsko.

Zástupcov veľkého biznisu Brusel svojím najnovším plánom určite nepoteší. Firmy sa už teraz boria so slabým hospodárskym rastom a vysokými cenami energií. Nemecký chemický gigant BASF kvôli prudkému zdraženiu plynu stratil milióny eur, prepustil 2 600 pracovníkov, zatvoril niekoľko závodov a premiestnil časť výroby do zahraničia.

Ceny energie v Nemecku patria medzi najvyššie v EÚ – približne 416 €/MWh, čo je o 69 percent viac než priemer EÚ. Priemyselne orientované podniky v Nemecku zaznamenali rast výroby len o necelé jedno percento v roku 2024 a nové objednávky klesali o 1,4 percenta.

Šéf JPMorgan Chase Jamie Dimon vo štvrtok varoval európskych biznismenov, že ich spoločnosti „prehrávajú“ boj proti konkurentom z USA a Číny. A nenechal nikoho na pochybách, že ide o vážnu diagnózu. Podľa neho sa Európa v posledných rokoch prepadla z úrovne 90 percent HDP USA na súčasných 65 percent. „To nie je dobré. Prehrávate,“ odkázal finančník európskym lídrom.

J. Dimon, ktorý patrí medzi najvplyvnejších ľudí globálnych financií, tým len potvrdil, čo si mnohí v Bruseli nechcú priznať – že kontinent stráca dych. „Máte veľké a úspešné firmy. No upadá to,“ povedal priamo. A dodal, že Európa potrebuje reformy, aby vôbec mohla znovu rásť.

Návrh nových daní