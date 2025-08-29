Na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu vystúpila začiatkom júla dánska premiérka Mette Frederiksen. Symbolické gesto – práve jej krajina drží od 1. júla predsedníctvo v Rade EÚ. A práve Dánsko sa rozhodlo rozvíriť jednu z najvýbušnejších debát v Bruseli: návrat „chat control“ (sledovanie súkromnej digitálnej korešpondencie občanov).
Inými slovami – povinné skenovanie správ, fotografií a súborov. Aj tých, ktoré sú chránené end-to-end šifrovaním. To, čo bolo ešte donedávna doménou dystopických románov, môže byť realitou už od októbra.
Na jednej strane stojí šľachetný cieľ – boj proti šíreniu materiálov sexuálneho zneužívania detí (CSAM). Podľa prvej globálnej štúdie sa každoročne stane obeťou online sexuálneho zneužívania vyše 300 miliónov detí – teda približne jedno z ôsmich.
Ide o obrovský rozsah kriminality, od nevyžiadaných sexuálnych správ a vydierania až po zneužívanie deepfake technológií. V USA priznal trestnú činnosť na internete jeden z deviatich mužov, v Británii sedem percent. Materiálov s detským zneužívaním je toľko, že ich svetové inštitúcie zaznamenávajú v priemere každú sekundu. Experti preto hovoria o „skrytej globálnej pandémii“, ktorá presahuje možnosti bežných policajných metód a vyžaduje koordinovanú celosvetovú reakciu.
Hamletovská dilema: prelomiť, či neprelomiť šifrovanie
Na druhej strane stojí fakt, že regulačný návrh de facto znamená prelomenie šifrovania, teda jednej z posledných záruk digitálneho súkromia Európanov.
Slovensko podporuje tento legislatívny návrh. Ministerstvá a zodpovedné orgány vítajú najmä zavedenie príkazov na detekciu škodlivého obsahu, ako je detská pornografia, a podporujú prísnejšie regulácie v tejto oblasti. Slovensko zároveň oceňuje snahu o vytvorenie pravidiel kategorizácie rizika a certifikačných mechanizmov pre detekčné technológie, ktoré majú zvýšiť transparentnosť a spoľahlivosť automatizovaného skenovania.
Naopak, v Česku prevláda odmietavý postoj k návrhu. Premiér Petr Fiala jednoznačne vyhlásil, že Česká republika „šmírovací zákon“ nepodporuje a odmieta takýto zásah do súkromia občanov. Odborníci i verejnosť v Česku varujú pred stratou end-to-end šifrovania, ktoré je kľúčové pre ochranu citlivých dát a bezpečné súkromné konverzácie. Kritici zdôrazňujú, že plošná kontrola komunikácie je likvidačná pre dôverné rozhovory a môže viesť k zneužitiu zo strany štátov či iných subjektov.
Snahu sledovat vaše soukromé zprávy jsme nepodporovali, nepodporujeme a podporovat nebudeme. pic.twitter.com/OQxtCJggGV— Petr Fiala (@P_Fiala) August 27, 2025
Technologická komunita a ochrancovia súkromia vyjadrujú znepokojenie. Tvrdia, že takýto zásah je nielen technicky nerealizovateľný, ale aj spoločensky deštruktívny. Policajné zložky a časť členských štátov však tlačia opačným smerom – chcú nové právomoci, ktoré im umožnia monitorovať šifrovanú komunikáciu. Každé „zadná vrátka“ by sa stali lákadlom nielen pre štát, ale aj pre kyberzločincov.
Apple sa bráni
Kodaň sa nikdy netajila podporou „chat control“. Do oficiálneho programu svojho predsedníctva zaradila aj prioritu: presadiť reguláciu CSAM a dať vyšetrovateľom prístup k dátam.
Podobné zákony už prijali niektoré krajiny. Rakúsko v júli schválilo legislatívu umožňujúcu tajným službám nasadzovať „trójskych koňov“ na sledovanie šifrovaných četov podozrivých. Francúzsko a Švédsko debatujú o odšifrovaní VPN logov. Španielsko ide ešte ďalej – otvorene lobuje za zákaz end-to-end šifrovania.
Aj Británia, už mimo EÚ, využila tajné súdne príkazy na donútenie Apple k otvoreniu zadných vrátok v iCloud službách. Apple reagoval zablokovaním pokročilej ochrany dát pre britských používateľov. Výsledok? Údaje sú dnes zraniteľné nielen pred štátom, ale aj pred hekermi.
Bitka v Bruseli
Kľúčový moment príde 14. októbra, keď členské štáty opäť zasadnú k hlasovaniu. Dánsko bude presviedčať nerozhodnutých – Poľsko, Holandsko či Rakúsko – aby zmenili svoj postoj.
Na júlovej tlačovej konferencii v Kodani sa minister spravodlivosti Peter Hummelgaard snažil obhájiť prísnejšiu reguláciu. Tvrdil, že odpor je výsledkom „biznisových záujmov“ a že sa zabúda na práva obetí. Potom položil otázku: „O koho súkromie nám ide viac? O deti, ktoré sú denne zneužívané, alebo o bežných ľudí, ktorí možno nikdy nič nelegálne nezdieľajú?“
Emocionálne vyhlásenie síce znie silno, ale realita je tvrdšia. Samotná Európska komisia priznala, že zavedenie CSAM regulácie znamená prelomenie šifrovania. A to je hranica, ktorú doteraz európske súdy jasne odmietali prekročiť.
Technická a spoločenská pasca
Problémom je, že navrhovaná regulácia je prakticky neuskutočniteľná. End-to-end šifrovanie stojí na princípe, že nikto – ani poskytovateľ služby – nevidí obsah správ. Zavedenie povinného skenovania by tento princíp zničilo.
Ak by návrh prešiel, povinnosť monitorovať by mali nielen komunikačné aplikácie ako WhatsApp, Signal či Messenger, ale aj e-mailové služby, VPN poskytovatelia, cloudové úložiská či firemné databázy. Inými slovami – všetko.
Nie je to prvýkrát, čo sa „chat control“ objavuje na stole. Od roku 2022 sa návrh opakovane vracia, ale zakaždým narazil na odpor členských štátov.
Polícia má už dnes nástroje, ako sa dostať k dátam podozrivých – na základe súdnych príkazov a odôvodneného podozrenia. Masové plošné sledovanie všetkých používateľov je iná liga.
Ak Brusel naozaj pretlačí „šmírovací zákon“, nebude to len útok na šifrovanie, ale aj na vlastnú ekonomiku. Európa riskuje, že namiesto bezpečnejších detí dostane chudobnejších občanov a rozbúrené vzťahy s USA. Donald Trump už avizuje, čo príde: ak EÚ postaví bariéry americkým firmám, on im vráti úder masívnymi clami. Inými slovami, Brusel si koleduje nielen o digitálnu vojnu, ale aj o novú obchodnú studenú frontu s Washingtonom.