Ukrajina v posledných týždňoch výrazne zintenzívnila útoky na ruský energetický sektor. Dronmi cieli najmä na rafinérie, čerpacie stanice a vlaky prevážajúce palivo. Jej cieľom je oslabiť ruskú vojnovú mašinériu, no aj znepríjemniť Rusom každodenný život.
V lete totiž v Rusku vrcholí dopyt po pohonných hmotách. Vo väčšom množstve ich vtedy potrebujú nielen ruskí vodiči cestujúci na dovolenku, ale aj poľnohospodári. Časté útoky ukrajinských dronov na železničné siete a letiská situáciu ešte viac zhoršujú, keďže pre ne musia Rusi viac cestovať autom.
Kríza na ruskom palivovom trhu sa tak prehlbuje, o čom svedčí aj prudký nárast cien. Nepomohlo ani to, že vláda zakázala export benzínu, aby situáciu zvládla.
Stratégia, ktorá funguje
Ukrajinské drony zasiahli len v auguste najmenej desať kľúčových ruských energetických zariadení. Kyjev sa snaží oslabiť vojnovú mašinériu Kremľa tým, že zníži dodávky paliva smerujúce na front a pripraví ho o príjmy z ropy. Väčšina zasiahnutých cieľov vrátane závodu Ryazan spoločnosti Rosneft a rafinérie Volgograd spoločnosti Lukoil zásobuje predovšetkým domáci trh.
Súčasné výpadky v rafinériách ešte viac zvýšili tlak na spracovanie ropy, ktoré už tak zdržujú opravné práce na škodách spôsobených zimnou vlnou dronových útokov. Trvajú totiž dlhšie, než sa predpokladalo, keďže dodávky potrebného zariadenia z dôvodu západných sankcií meškajú.
Západ na Rusko uvalil vyše 15-tisíc sankcií. Koľko z nich reálne zafungovalo?
Zdá sa, že stratégia Kyjeva funguje. Podľa United24 klesla ruská rafinérska kapacita v auguste po sérii ukrajinských útokov na kľúčové zariadenia o viac než 13 percent. Niekoľko veľkých závodov zostalo mimo prevádzky.
Trápenia bežných občanov
Bežní občania pociťujú výpadky najmä počas návštev čerpacích staníc. Nedostatok benzínu už nahlásili viaceré ruské regióny i anektovaný Krym. Obyvatelia Vladivostoku napríklad dva týždne po sebe na palivo čakali v niekoľkohodinových radoch. Na okupovanom Kryme a v niektorých častiach Sibíri dávajú pumpy benzín na prídel. Niektoré čerpacie stanice zas svoje brány zatvorili úplne, iné zvýšili ceny.
Ruské veľkoobchodné ceny 95-oktánového benzínu vzrástli tento rok zatiaľ o 45 percent, hoci ceny ropy na svetových trhoch výrazne klesli. „Vojna neprebieha iba na fronte. Každý systémový zásah má asymetrický význam,“ vysvetlil bývalý ukrajinský minister zahraničných vecí Pavlo Klimkin. Dronové útoky na rafinérie pritom nemajú priamy vplyv na vojenské operácie Ruska, keďže jeho armáda využíva viac naftu než benzín. „Ruskú ekonomiku ale ovplyvňujú. Tá má problémy aj bez toho, čiže aj malé zvýšenie tlaku môže znásobiť problémy vovnútri systému,“ dodal.
Rusko zničilo kľúčovú plynovú stanicu tesne pri Rumunsku. Členský štát NATO vzlietol s F-16
Rastúce ceny benzínu sú pre úrady veľkým problémom. Drahé pohonné hmoty už v minulosti vyvolali viacero protestov. „Rusko je mimoriadne citlivé na ceny benzínu. Pre popularitu ruského prezidenta Vladimira Putina a udržanie pokoja v krajine je dôležité, aby vláda zabránila prudkým výkyvom,“ zdôraznil analytik Clayton Seigle. Tá už s cieľom zmierniť krízu na domácom trhu v auguste obmedzila export palív, pričom zákaz predĺžila aj na september.
Čas na paniku?
Analytici upozorňujú, že hoci je situácia vážna, plnohodnotná palivová kríza Rusku nehrozí. Väčšina rafinérií, ktoré drony zasiahli, naďalej funguje, hoci v obmedzenom režime. Nepoškodené závody zas dokážu regionálne výpadky zmierniť presmerovaním svojich tokov paliva.
Experti tak neočakávajú, že tisícom ruských čerpacích staníc úplne vyschnú pumpy. Ak budú ukrajinské útoky na energetický sektor pokračovať, dôjde podľa nich k nárastu už tak vysokej inflácie a pravdepodobne aj ďalšiemu predĺženiu zákazu na export benzínu.