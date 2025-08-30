Kalifornia sa stáva ďalším štátom, ktorý si prešiel cyklom hromadného zavádzania obnoviteľných zdrojov energie, následnou nestabilitou siete a zavádzaním inovácií, ktoré umožňujú využívať lacnú, no nestabilnú solárnu a veternú energiu, a zároveň profitovať zo stabilnej siete.
Projekt firmy Calpine nesie názov Nova Power Bank a je sieťou batériových úložísk. Ide však o taký objem energie, aký doteraz nebol nainštalovaný. Na mieste, kde sú batérie uložené, predtým stála elektráreň na zemný plyn, ktorú prevádzkovala práve spoločnosť Calpine.
To je minulosťou, teraz je tu na ploche 17 hektárov zapojených 1 200 li-ion batérií s celkovou kapacitou 680 MW, resp. 2 720 MWh. Minulý rok bolo zapojených 620 MW, tento rok pribudlo zvyšných 60.
Kalifornia už pred desiatimi rokmi začala vo väčšom meradle využívať solárnu a veternú energiu. Stanovila si ambiciózny cieľ do roku 2045 využívať všetku energiu bez emisií oxidu uhličitého. Dnes hrá prím zemný plyn, ktorý pokrýva 56 percent spotreby energie, obnoviteľné zdroje kryjú ďalších 42 percent, čo je približne dvojnásobok priemeru USA.
Nájdu sa štáty, ktoré pokrývajú väčšinu či dokonca takmer celú svoju spotrebu obnoviteľnými zdrojmi energie, ale medzi najväčšími štátmi s viac ako desiatimi miliónmi obyvateľov nemá Kalifornia konkurenciu. Na druhom a treťom mieste medzi nimi v kategórii využívania obnoviteľných zdrojov sú New York (28,1 percenta) a Texas (26,5 percenta).
Solárna energia len s poriadnymi úložiskami
Po roku 2020 sa začali naplno prejavovať nevýhody obnoviteľných zdrojov energie v podobe výpadkov počas letných horúčav. Vedenie štátu sa preto rozhodlo konať a podporiť výstavbu úložísk energie. Ešte v roku 2022 sa počas večerných hodín čerpalo z batérií len 2,4 percenta celkovej spotreby, teraz je to už 20 percent. Samotná Nova Power Bank poskytuje 55 percent tejto kapacity.
„Keď prídu ľudia z práce, zapoja autá do nabíjačky, zapnú umývačku a klimatizáciu, prudko sa zvýši dopyt po energii. Vtedy je však produkcia solárnej energie nízka. Batériové úložisko pokryje večernú špičku dopytu a vydrží až do času, keď idú ľudia spať a spotreba energie opäť klesá. Odložíme špičkovú produkciu z obeda, využijeme ju večer a sieť je stabilnejšia,“ uviedla Emily Precht, manažérka pre stratégiu v spoločnosti Calpine.
Nova Power Bank dokáže dodať energiu 680-tisíc domácnostiam po dobu štyroch hodín, čo postačuje na preklenutie špičky dopytu počas večerných hodín.
Inštalácia nových batériových úložísk v USA stúpla v roku 2023 o 98 percent, v roku 2024 sa rast spomalil na 66 percent. Tempo inštalácií by malo zostať vysoké aj v ďalších rokoch, keďže ceny batérií klesajú a zároveň pribúdajú dôkazy, že bez robustných úložísk sú obnoviteľné zdroje drahým experimentom s negatívnymi dôsledkami pre energetickú sieť.
Na druhej strane sa nové projekty musia boriť s byrokraciou, konkurenciou zo strany zemného plynu a tiež nevôľou súčasnej administratívy v Bielom dome, ktorá obmedzuje dotácie do podobných projektov. Najlepším argumentom v ich prospech by nemala byť snaha splniť ambiciózny cieľ v konkrétnom roku, ale lacná energia a stabilná elektrická sieť.