Návrat Donalda Trumpa do Bieleho domu paradoxne otvoril Európe šancu na hospodárske prebudenie. Kontinent, ktorý dlhé roky zaostáva za Spojenými štátmi aj Čínou, má recept na stole – volá sa Draghiho správa.
Európska komisia už v januári predstavila novú stratégiu, ktorá má Únii pomôcť udržať si konkurencieschopnosť. Bol to signál, že Brusel si uvedomuje rastúcu priepasť v inováciách a produktivite. Dôvodov je viac než dosť: pomalý rast, slabá demografia, drahé energie, bezpečnostné hrozby a napokon aj neľútostná globálna obchodná súťaž.
Obrana na prvom mieste
Najväčší otras v európskej obrane prichádza nie z nových tankov či lietadiel, ale z excelových tabuliek v Bruseli. Európska únia totiž uvoľnila rozpočtové pravidlá a po prvýkrát umožnila členským krajinám investovať do obrany až šesť percent HDP v priebehu štyroch rokov – bez toho, aby sa tieto výdavky započítavali do deficitu. Pre porovnanie, ešte v roku 2023 míňali štáty Únie na armádu len 1,6 percenta HDP, čo predstavovalo 279 miliárd eur. V roku 2024 to stúplo na 1,9 percenta, teda 326 miliárd. Teraz sa však otvárajú dvere k obrovskému skoku: Brusel hovorí o dodatočných 800 miliardách eur, ktoré by mohli do roku 2030 pretiecť do zbrojenia v rámci plánu „Readiness 2030“.
Lenže väčšina členských krajín si vyššie výdavky na obranu nemôže dovoliť. Bez spoločného financovania, aké Európa poznala počas pandémie s fondom NextGenerationEU, je cieľ nedosiahnuteľný. A to znamená, že ťažisko leží opäť na Nemecku. V hlavnej úlohe tu vystupuje agilný hybrid – politik a CEO v jednej osobe. Armin Papperger mení Rheinmetall z továrne na tanky na motor novej európskej obrannej politiky. Ak má ale vzniknúť celoeurópska protivzdušná obrana, satelitný a dronový program či iné „strategické európske kapacity“, budú sa musieť financovať spoločným dlhom.
Menej byrokracie, viac priestoru pre biznis
Ďalšou prioritou je osekanie byrokratických bariér. Komisia už predložila dva „omnibus“ balíky (spája viacero rôznych návrhov či zmien do jedného celku), ktoré majú zjednodušiť pravidlá v oblasti udržateľnosti, firemnej zodpovednosti a investícií. Zavádza sa aj princíp „one in, one out“ – ak pribudne nové administratívne opatrenie, jedno staré musí vypadnúť.
Tu však pozitívne správy končia. Integrácia kapitálových trhov, kľúčová pre investície a rast, naráža na tvrdý odpor. Členské štáty odmietajú harmonizovať daňové režimy, dôchodkové systémy či pravidlá pre insolventnosť. Bez toho zostane európsky kapitálový trh rozdrobený a slabý.
Hlavná analytička z think-tanku Bruegel Rebecca Christieová tvrdí, že v európskom investičnom sektore potrebujeme viac poradcov a menej sprostredkovateľov. Teda menej byrokracie, viac reálneho poradenstva a investičného vzdelávania. „Problém nie je v tom, že by ľudia nemali kapitál, ale že nevidia, ako sa im môže zhodnocovať v rámci európskeho trhu,“ upozorňuje.
Stagnuje aj širší stredoeurópsky kapitálový trh – a vinou nie je len slabý dopyt zo strany investorov. Oveľa hlbší problém tkvie v neprehľadnom regulačnom prostredí a v systéme, ktorý odrádza nielen investorov, ale aj samotné banky a firmy.
„Na Slovensku máme viac než tisícstranovú reguláciu, ktorá neprimerane zaťažuje malých hráčov. To je šialené,“ tvrdí Bernhard Henhappel, Chief Risk Officer Tatra banky. Pripomenul, že vo Francúzsku existuje špeciálny režim pre profesionálnych investorov – bez povinnosti KIID, dlhých formulárov a byrokracie. Takéto kroky by potrebovala aj Európa ako celok.
Technologický ekosystém je na tom podobne. Európa sa nevie priblížiť k Silicon Valley. Startupy utekajú za americkým kapitálom aj talentom. Aj keď Brusel v apríli predstavil ambicióznu stratégiu „AI kontinent“, legislatívne kroky budú trvať roky. Kým sa pohne dopredu, náskok USA sa ešte zväčší.
Európske technologické startupy sa spoliehajú na americký kapitál a ľudský potenciál odchádza tiež do USA. Na kapitálových trhoch EÚ a vo Veľkej Británii sa objem nových akciových emisií (IPO) znížil o polovicu.
Najväčšie európske mená dávajú prednosť Amerike. Klarna, Arm, Wise či Flutter presúvajú kotácie za oceán. AstraZeneca zvažuje odchod na americkú burzu. „Pre Európu je to budíček,“ varuje šéf Euronextu Stéphane Boujnah.
Lepšie karty na stole
