V lete chcete do svojho života vniesť najmä nové žiarivé farby a obklopiť sa atmosférou ľahkosti a hravosti. Mnohí parfuméri, ktorí to vedia, vydávajú svoje dlho očakávané novinky tesne pred letom.



Pre horúce obdobie si treba vybrať ten správny dámsky parfém s dlhou výdržou. Pod vplyvom slnečného žiarenia totiž môžu sklamať aj originálne parfumy. Ak zvolíte nesprávny typ vône, môžete nadobudnúť dojem, že ste ich zneužili. Aby ste tomu zabránili, uprednostňujte ľahké, nevtieravé a osviežujúce arómy: bylinkové, kvetinové, vodné, svieže, citrusové a ovocné. Na letné obdobie sú vhodné aj klasické chyprové parfémy s dubovými akordmi. Mali by sa zvoliť len možnosti, ktoré nie sú príliš intenzívne.

10 najlepších dámskych vôní

Ponúkame vám tie najlepšie ťahavé ženské vône na leto, ktoré vás určite potešia:

Dior Miss Dior Rose N`Roses Roller Pear je jemná kvetinová kytica zahaľujúca ružový obláčik. Zdôraznite romantiku a ženskosť. Lanvin A girl in Capri je slnečná vôňa s kvetinovými a iskrivými citrusovými tónmi, ktorá vás ponorí do večného bezstarostného leta. Carolina Herrera Very Good Girl s exotickými a odvážnymi nádychmi liči. Neuveriteľný šarm a odolnosť. Dolce & Gabbana Light Blue Forever je šťavnatá a ženská kompozícia s príjemnými tónmi jablka, citrónu a pomarančového kvetu a je to dámsky parfém s dlhou výdržou. Kenzo Flower By Kenzo je fantasy maková vôňa, ktorá v prírode nemá žiadnu vôňu. Špeciálna kombinácia kvetinového buketu, vanilky, pižma, ruže a mandarínok. Narciso Rodriguez Musc Noir For Her slivka, pižmo, biely céder a ruža. Spojenie elegancie a vášne. Mancera Aqua Wood drevito-citrusová vôňa s opojnými tónmi hrušky, pačuli, zázvoru, pižma a tureckej ruže. Skvelá voľba na leto pre mužov aj ženy. Antonio Banderas Queen Of Seduction https://makeup.sk/categorys/5392/ vodná sviežosť v dokonalej rovnováhe s kvetinovým buketom a šťavnatými malinovými a grapefruitovými akordmi. Dior J'adore Infinissime jazmín, ylang-ylang a ruža. Príjemný parfém pre milovníčky kvetinových ženských vôní. Calvin Klein Eternity For Women Eau Fresh je vzduchovo -kvetinová kompozícia s hruškovými, drevitými a bylinnými odtieňmi.

Letné najlepšie parfumy pre ženy, vyberajte si podľa ich tónov:

Citrusové tóny: bergamot, citrón, mandarínka, petitgrain, limetka - vdýchnite chladivú, povzbudzujúcu vôňu.

Kvetinové tóny: gardénia, neroli, jazmín a ruža vás prenesú do atmosféry tropického kvetinového ostrova.

Ovocné a bobuľové tóny: figa, hruška, čerešňa, broskyňa, malina - dodávajú kompozícii hravé potešenie a vytvárajú ľahkú a bezstarostnú náladu.

Vodné a zelené tóny: vetiver kombinovaný s citrusmi, zeleným a čiernym čajom, mätou - vhodné pre milovníkov sviežich vôní bez kvetinového okraja.​

Pri výbere parfumu berte do úvahy klimatické podmienky, v ktorých sa nachádzate