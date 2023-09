Moderné firmy kladú oveľa väčší dôraz na HR procesy a na nábor nových zamestnancov než tie tradičnejšie. Vyžaduje si to špeciálne školených pracovníkov, pretože ich rozhodnutia majú dosah na fungovanie firmy. O tom, v akých odboroch by mali mať vzdelanie, ale aj o tom, akých omylov sa pri pracovných pohovoroch personalisti najviac dopúšťajú, sa TREND rozprával so sociálnou psychologičkou Vierou Cvikovou.

Akú veľkú rolu hrá prvý dojem z uchádzača pri pracovnom pohovore?

Prvý dojem je nevyhnutná súčasť akéhokoľvek prvého kontaktu vrátane toho na pracovnom pohovore. Stačí jedna až tri minúty, aby sme mali vytvorený úsudok o druhom človeku. Je to proces, ktorý prebieha automaticky a uvedomujeme si až jeho výsledok. Prvý dojem si vytvára ako HR pracovník o uchádzačovi, tak aj uchádzač o HR pracovníkovi a firme, ktorú reprezentuje. Výsledok prvého dojmu pritom určuje či a ako sa budeme s daným človekom ďalej kontaktovať.

Je vhodné, aby HR zamestnanec podľahol prvému dojmu?

Vzdelaný HR pracovník by o vplyve prvého dojmu mal vedieť a predchádzať mu napríklad tým, že na posudzovanie uchádzača využije aj iné objektívne metódy ako napríklad assessment centrum, psychodiagnostické metódy, rozhodovanie vo viacerých prijímacích kolách alebo posudzovanie metódou minimálne štyroch očí, pri ktorom sú ako nezávislí posudzovatelia prítomní dvaja špecialisti.