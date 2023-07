Spoločnosť Schaeffler sa celé desaťročia zameriavala najmä na výrobu. V posledných rokoch sa transformuje na technologickú spoločnosť, ktorá reaguje na nové trendy v oblasti mobility a elektromobility. Do produkcie tak prichádzajú nové technológie a skupina sa čoraz viac zameriava na vývoj. Na Slovensku najnovšie otvorila vývojové a výskumné centrum, ktoré je jedným z dvadsiatich na celom svete.

Medzinárodná skupina Schaeffler sa vďaka týmto trendom dostáva aj do segmentov a projektov, ktoré boli mimo jej oblasť. „Investícií spojených s elektromobilitou a vývojom bude v ďalšom období výrazne pribúdať podobne ako nových spoluprác,“ tvrdí generálny riaditeľ pre oblasť automotive v Schaeffleri Matthias Zink.

Najnovšie aktivity skupiny Schaeffler sa čoraz viac zameriavajú na nové technológie a vývojové projekty spojené s elektromobilitou. Je to pre vás príležitosť?

Do istej miery áno. Schaeffler je technologická spoločnosť, čo sa týka výrobkov, ale aj výrobných technológií. Súviselo to doteraz s tým, že sa spoločnosť vyvinula na automobilového a priemyselného dodávateľa, keďže ložiská boli otváračom dverí do mnohých aplikácií. To nás priviedlo do pozície, v rámci ktorej sme prítomní v desiatich rôznych odvetviach ako dodávateľ ložísk. Postupne sme však dozreli už aj na systémovú úroveň.

Som zodpovedný za oblasť automotive, v ktorej sme sa stali dodávateľom motorov a prevodových systémov alebo technológie podvozkov. Dnes ide skôr o nové technológie vstrekovania, elektromotory alebo systémy riadenia. Príležitosti vidíme aj v iných odvetviach, ale momentálne sa sústreďujeme najmä na automobilový priemysel, keďže do elektromobility investujeme veľké prostriedky. Vďaka nej prebieha táto zásadná transformácia, ktorej sme súčasťou.

Je to teda o silných stránkach a schopnosti konkurovať na trhu?

Iste. Niet pochýb, že sa chceme aj ďalej venovať inovatívnym produktom, vyvíjať nové veci. V mnohých oblastiach sme už veľmi úspešní, keď vidíme dnešné čísla prijatých objednávok. Podstatné je, že vyvíjame nové produkty pre mobilitu budúcnosti. Schaeffler bola v minulosti skôr výrobná spoločnosť. Áno aj nie. Vezmite si ako príklad náš závod na Kysuciach. Do výroby sme tu investovali veľké prostriedky.

Dnes však ideme ďalej, keďže vidíme potenciál Slovenska v talentovaných ľuďoch a ešte viac sa chceme zamerať na elektromobilitu. Dnes v novom R&D centre máme 350 ľudí z výskumu a vývoja. Je to veľká zmena, že sa už vo východnej Európe neinvestuje len do výroby. Ide tu o skutočný vývoj v oblasti dizajnu, softvéru, systémov a testovania.

Slovenská prevádzka skupiny Schaeffler dostala kompetenciu na vývoj a výskum. Pre tunajší automotive priemysel išlo o kľúčový naratív súvisiaci s jeho doterajšou orientáciou primárne na výrobu. Čo dokáže podnik z tejto zmeny do budúcna vyťažiť?

Aj keď sa stávame popredným dodávateľom inovatívnych technológií pre elektrifikované vozidlá, ešte nie sme tam, kde chceme byť. Chceme byť víťazom tejto transformácie a viac ako len nasledovníkmi. Sme však na správnej ceste. Ako ste povedali, máme mechanické zázemie, ktoré pretavujeme do nových produktov.

A jeden z našich kľúčových systémov pre elektrifikovaný pohon, ktorý nemôžem menovať, sa už vyrába na Slovensku. Okrem toho sa spoločne rozvíjame ako silná globálna sieť výskumu a vývoja. Veľmi si cením, že naši nemeckí kolegovia tu na Kysuciach budujú zručnosti so slovenskými kolegami a prenášajú poznatky z centrály do závodov. Je to nový prístup, nový spôsob spolupráce.

V nedávnom rozhovore ste uviedli, že blízka budúcnosť prinesie ešte väčšiu mieru elektrických pohonných jednotiek aj v portfóliu skupiny Schaeffler.

Áno, ale ide o viac než len o dodávanie komponentov pre elektrické vozidlá výrobcom originálnych dielov. Potrebujeme nabíjaciu infraštruktúru, musíme diskutovať o energetických otázkach, potrebujeme obnoviteľné zdroje energie a potrebujeme dôveru ľudí v e-mobilitu.

Na začiatku sme si povedali, že kľúčom k úspechu bude investovať 30 percent nášho úsilia do elektrických pohonov. Najnovšie odhady nám však hovoria, že investovať aspoň 40 percent do tejto tranzície bude lepšou voľbou. Jednoducho budeme napredovať a pokračovať vo vývoji inovácií pre elektrické pohonné jednotky vrátane oblastí, ako je napríklad tepelný manažment.

Vy sám veríte, že elektromobilita bude silným trendom?

Som si istý, že elektromobilita bude mať v celosvetovej doprave veľký podiel. Na druhej strane vidíte, že to chvíľu potrvá a veľa závisí aj od vládnych dotácií a budúceho prístupu Číny. Ale trendy elektrifikácie sú tam veľmi silné. Je zrejmé, že ľudia okamžite prestávajú kupovať elektromobily, len čo zmiznú stimuly. Zmena preto musí prísť aj z oblasti energetiky, aby ľudia pochopili dôležitosť obnoviteľných zdrojov a svoju zodpovednosť v tomto malom ekosystéme. Budúcnosť však bude elektrická. Bude trvať o päť rokov dlhšie, kým príde? Možno. Ale všetko, čo dnes pre ňu robíme, je správne.

Čína skutočne začína byť dôležitý a pre Európu hlavný konkurent. Navyše sa výrazne zapája do európskeho trhu. Dokážete s ňou držať krok alebo v niečom je už popredu?

Sú rozhodne extrémne rýchli. Práve preto je Schaeffler ako popredný svetový dodávateľ prítomný v Číne. Máme tam niekoľko závodov a zariadení a mnohé z nich som pred niekoľkými týždňami osobne navštívil. Bol som prekvapený, koľko elektrických áut a miestnych značiek si našlo svoje miesto na trhu trhu. Čína je na tento vývoj veľmi hrdá. Mimochodom, ich autá sú dobré a boli vyvinuté pomerne rýchlo. Takže tu v Európe musíme naše úsilie ešte viac zrýchliť.

To je jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli otvoriť toto výskumné a vývojové centrum a začať výrobu dôležitých produktov tu na Slovensku. Blíži sa veľká konkurencia, ale verím, že stále môžeme napredovať a hrať v Európe dominantnú úlohu. Aby sme to dokázali, musíme byť trochu pragmatickejší bez toho, aby sme sa príliš organizovali. Zároveň máme dvadsať vývojových centier po celom svete, čo je jedna z výhod toho, že sme globálni. To znamená, že sa učíme aj od našich čínskych kolegov. Stále verím v Európu, ale tiež si myslím, že sa musíme učiť od iných.

Možno využiť v niečom spolupráce so spoločnosťami ako je napríklad BYD?

Chápeme ich prístup a myslím, že aj poznáme ich kritériá úspechu. Vidíme to rovnako, pretože sú tiež inovatívni a rýchli v tom, čo robia.

Matthias Zink Vyštudoval strojárstvo na univerzite v Karlsruhe. Jeho kľúčovou oblasťou bolo automobilové inžinierstvo. V roku 1994 začal pracovať ako skúšobný inžinier v spoločnosti LuK. V nasledujúcich rokoch zastával rôzne vedúce pozície, kým sa v roku 2006 stal zodpovedným za obchodnú jednotku spojkových systémov. Po siedmich rokoch úspešného vedenia tejto obchodnej jednotky prevzal v roku 2012 funkciu prezidenta Schaeffler Automotive Asia/Pacific v Číne. Od roku 2017 zastáva pozíciu generálneho riaditeľa divízie Automotive a je zodpovedný za obchodnú divíziu Transmission Systems, výskum a vývoj divízie Automotive Technologies, ako aj za obchodnú divíziu E-Mobility v skupine Schaeffler.

Číňania skutočne zintenzívňujú tlak v Európe. Prihlasujú napríklad čoraz viac nových patentov. Stíhate v novinkách držať krok?

Sme súčasťou tejto výzvy. Schaeffler je globálna spoločnosť a len v roku 2022 sme prihlásili viac ako 1 250 patentov. Aby sme mohli byť takto inovatívni, kľúčová je spolupráca – aj cezhraničná. V našich čínskych tímoch Schaeffler máme veľa šikovných kolegov. Mali by sme im brániť v tom, aby prichádzali s vynálezmi alebo si podávali prihlášky na patenty? Určite nie! Je oveľa lepšie využiť túto iniciatívu a motiváciu v rámci našej globálnej vývojovej siete.

Prinesie vývoj a výskum aj ďalšie investície na Slovensko?

Myslím, že áno. Nielen preto, že do výskumu a vývoja veľa investujeme. Aktuálne sme na Kysuciach preinvestovali 20 miliónov eur. Ale náš prístup je v tomto smere globálny. V novembri 2022 sme investovali v Indii, otvorili sme nové R&D centrum v Číne, rozširujeme naše aktivity v Mexiku. Nový Schaeffler zameraný na nové systémové výrobky, softvér či nové požiadavky si bude vyžadovať ďalšie investície do výskumu a vývoja. Veľa z toho sa už realizovalo pre prvú vlnu elektromobility. Doteraz sme vynakladali asi šesť až sedem percent z našich tržieb na výskum a vývoj či na testovanie a v tom budeme pokračovať.

Schaeffler je už ako vlajková loď aj v oblasti autonómneho riadenia. Čo možno očakávať v tejto oblasti do budúcnosti a ktoré projekty sa pripravujú?

Som presvedčený, že sa v istom momente dočkáme autonómnej dopravy, pretože základy autonómnej mobility sú už pripravené. Pokiaľ ide o osobné vozidlá, vidíme čoraz viac automobilov s riadením zadných kolies a my dodávame aj tieto produkty. Na Slovensku vyvíjame aj mechatroniku riadenia, ktorá sa bude využívať predovšetkým v nových oblastiach mobility. Verím, že sa s týmito typmi dopravy v určitej podobe stretneme možno už o päť či desať rokov po elektrifikácii dopravy. Sme na to pripravení, je to pre nás veľká príležitosť.

Bude rásť aj tlak na elektrifikáciu nákladnej dopravy? Je to pre skupinu určite obrovská príležitosť.

Očakávam rovnaký tlak na transformáciu pohonných jednotiek v sektore ťažkých nákladných vozidiel, aký už pozorujeme v prípade osobných automobilov. Treba si uvedomiť, že dnes 96 percent svetového automobilového parku tvoria osobné vozidlá a len štyri percentá ťažké úžitkové vozidlá a autobusy. Ak sa však pozrieme bližšie, na segment ťažkých nákladných vozidiel pripadá 40 percent emisií. Každý výrobca nákladných vozidiel preto bude pod tlakom, aby elektrifikoval svoje portfólio.

Podobne sa každý výrobca nákladných vozidiel bude pripravovať aj na vodík alebo technológiu spaľovania vodíka. Sme aktívni v oboch prípadoch a vyvíjame elektromotory a pohonné systémy aj pre ťažké nákladné vozidlá. Tam už dokonca máme otvorené prvé dva alebo tri seriózne projekty. Som presvedčený, že tieto zmeny a trendy nám do budúcna veľmi pomôžu.

Mení sa teda aj podstata skupiny? Doteraz bola spojená so spoluprácami s tradičnými odberateľmi, ktorými boli najväčšie európske automobilky ako BMW či Volkswagen. Bude to do ďalších rokov aj o hľadaní partnerov na poli startupov, ktoré dnes prichádzajú na scénu nielen v Číne?

Máte úplnú pravdu. V tomto smere už dokonca niektoré najväčšie zmeny nastali na strane našich zákazníkov a portfólia. S mnohými novými firmami máme už dnes dobré vzťahy a sledujeme aj túto scénu. Dokonca máme vývojové zariadenie v Silicon Valley. Spoločnosť Schaeffler sa už stala dodávateľom mnohých nových hráčov v oblasti mobility a automobilových spoločností. Berieme ich veľmi vážne, keďže v Číne sú niektoré výrobcovia mobilných telefónov, ktorí tiež smerujú do výroby automobilov.

Preto sa musíme priblížiť k trhu a tiež k nim. Dobrá vec je, a to nie je prehnané, že väčšina z nich zaklope na aj naše dvere, ak sa chcú baviť o ložiskách. Pri prvých kontaktoch s týmito novými hráčmi nediskutujeme len o e-mobilite. Spojili sme sa aj so spoločnosťou Mobileye, ktorá vyvíja technológie pre autonómne riadenie, čo tiež priťahuje tieto nové spoločnosti. Urýchľuje to našu transformáciu. Deje sa dnes veľa zásadných zmien súčasne, ale je to zábavné.