Prieskum portálu kariéra.sk preukázal, že viac ako polovica ľudí na Slovensku nie je spokojná so svojím platovým ohodnotením. Až 85 percent Slovákov považuje pritom svoju prácu za prínosnú pre svojho zamestnávateľa. Zamestnanci, ktorých sa to týka, majú v zásade dve východiská – môžu zmeniť prácu alebo zlepšiť svoje platové podmienky v terajšom zamestnaní.

Chcieť od šéfa viac peňazí je však pomerne citlivá záležitosť a hoci má zamestnanec právo o vyšší plat žiadať, nemal by to robiť živelne. Ak oň požiada nevhodným spôsobom, môže tým predurčiť neúspech svojho pokusu už hneď na začiatku. A to aj v prípade, že by mu naň nadriadený pri zohľadnení iných okolností mohol uznať nárok.

Nízky plat patrí spolu s dusnou atmosférou na pracovisku štatisticky k hlavným dôvodom, prečo človek odchádza zo zamestnania a hľadá si nové. Podľa prieskumov Profesie je to najbežnejšia stratégia Slovákov, obzvlášť mladších generácií. V niektorých prípadoch by však možno bolo lepšie skúsiť zabojovať predtým, ako sa zamestnanec rozhodne definitívne odísť.

So strachom to nepôjde

Existuje niekoľko základných pravidiel, ktoré by mal mať na pamäti každý, kto má v pláne o zvýšenie platu požiadať. Mal by si uvedomiť, že sa nevyhne diskusii so šéfom a bude preto potrebné nastaviť stratégiu postupu.