Železničný prepravca ZSSK CARGO založilo dcérsku spoločnosť DEPO Services. Vy ste sa stali predsedom predstavenstva novej spoločnosti. Prečo Cargo túto spoločnosť zakladá?



Základným cieľom je vyčlenenie opravárenstva do samostatnej spoločnosti. Súčasné fungovanie v rámci jedného celku malo svoje limity, ktoré týmto krokom odstraňujeme. Vďaka vyčleneniu vznikne nová spoločnosť, ktorá bude schopná vykonávať opravy efektívnejšie, rýchlejšie a bude schopná ponúknuť kvalitnejšie služby externým zákazníkom.



Z vyčlenenia bude ťažiť aj samotná materská ZSSK Cargo. Vyčlenením sa totiž z opravárenstva stane externý náklad, pri ktorom pôjde oveľa lepšie merať náklady, rýchlosť a efektivitu. Dôjde tiež k jednoznačnému vymedzeniu zodpovednosti a zvýšeniu tlaku na optimalizáciu množstva opráv.

Tým chcete povedať, že súčasné usporiadanie je neefektívne?



My musíme reagovať na situáciu na trhu. My sme teraz pristúpili k zásadnej modernizácii našej flotily dieselových lokomotív. To zmení rozsah služieb, ktoré bude materská ZSSK Cargo po opravárenstve dopytovať. Mení sa aj trh, kde je ostrá konkurencia. Na Slovensku tiež vznikajú nové opravárenské dielne. Rozvíja sa existujúce opravovne, nová kapacita rastie v Smolnici. Konkurujú nám aj okolité krajiny. S tým všetkým sa nová spoločnosť musí pobiť.

Neoslabí sa postavenie ZSSK Carga na trhu?



Rozdeľovať veľké štruktúry do menších efektívnejších celkov je na železnici jednoznačný trend, ktorý sa napríklad štandardne používa na západe. ZSSK CARGO je primárne dopravca. To je a bude jeho najdôležitejšia činnosť. Opravárenstvo stojí na iných podnikateľských princípoch a nevznikajú tu žiadne jednoznačne synergie či optimalizácia kvôli tomu, že sa činnosť vykonáva v jednej štruktúre. Vyčlenenie opravárenstva je niečo, čím si prešlo mnoho západných spoločností. Ten trend je jasný a aj my sme jeho súčasťou.

Čo bude so zamestnancami? Nebudú tento krok kritizovať odbory?



Chcem jednoznačne ubezpečiť všetkých zamestnancov, že sa o svojej práci báť nemusí. Naopak, vďaka reštrukturalizácii vytvoríme podmienky pre rozvoj opravárenskej činnosti. Všetci naši zamestnanci prejdú pod DEPO Services. Odborom musíme všetky naše kroky starostlivo vysvetľovať. Verím, že silná a konkurencieschopná spoločnosť je aj ich cieľom.

Železničnou dopravou teraz hýbe vojna na Ukrajine, zmena dopravných trás, strmý rast ceny za elektrickú energiu. To všetko bude tento rok negatívne dopadať na hospodárske výsledky slovenského carga. Je vyčlenenie opravárenstva niečo, čím chcete ich papierovo zlepšiť hospodárenie?



Táto úvaha je úplne scestná. Vyčlenenie opráv je projekt, ktorý pripravujeme niekoľko rokov. Vychádza z našej dlhodobej stratégie, kedy transformujeme ZSSK Cargo do modernej spoločnosti západného strihu. Vyčlenenie je previazané na ďalšie vnútorné procesy a koncepcie, napríklad na koncepciu obnovy lokomotívového parku. S pozitívnym dopadom na hospodárenie počítame, pretože nová štruktúra bude efektívnejšia. Prejaví sa to ale samozrejme až po dlhšom čase. S aktuálnym dianím to nemožno spájať.

Ľubomír Kuťka, riaditeľ úseku služieb železničných koľajových vozidiel ZSSK CARGO

