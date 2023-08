S blížiacimi sa predčasnými parlamentnými voľbami stávkové kancelárie evidujú čoraz väčší záujem tipérov aj o tento druh stávok. Doteraz bolo na voľby v stávkovej kancelárií Fortuna stavených viac ako 3 500 tiketov. Podobne je to aj v stávkovej kancelárii Niké, ktorá počíta s tým, že nakoniec ich bude niekoľko desiatok tisíc.

Stávky za tisíce

„Záujem o politické stávkovanie priebežne stúpa a dá sa očakávať, že najmä tesne pred voľbami budú ľudia tipovať oproti posledným parlamentným voľbám viac,“ povedal pre TREND Juraj Zvonár, riaditeľ oddelenia bookmakingu spoločnosti Fortuna. Tipéri majú v zásade dve stratégie – buď stávky na favorita s nízkym kurzom a väčšinou za vyšší vklad, alebo stávky na outsidera vo vysokom kurze s nižším vkladom.

Sú však aj takí, ktorí si stavia na stranu, ktorú chcú voliť, bez ohľadu na kurz a jej šance na výhru. Za celkového víťaza vo voľbách dnes stávkové kancelárie predurčujú stranu Smer-SD s kurzom 1,5. Druhým najväčším favoritom na výhru je Progresívne Slovensko s kurzom 2,8.

V stávkovej kancelárii Niké stavil zatiaľ najvyššiu sumu jeden z tipérov práve na výhru strany Smer-SD. Na túto stávku vložil 10-tisíc eur a ak by uspel, radoval by sa zo sumy 15-tisíc eur. Našiel sa však aj tipér, ktorý dvakrát podal po dvetisíc eur v kurzoch 2,75 a 2,9 na výhru Progresívneho Slovenska. Jeden z tipérov tiež stavil dvetisíc eur na to, že Aliancia získa viac percent ako Demokrati v kurze 1,8.

V stávkovej kancelárii Fortuna jeden z tipérov stavil, že hnutie Republika získa menej ako 8,51 percent hlasov za päťcifernú sumu. Kuriozitou je stávka jedného z tipérov spoločnosti Tipsport. Tipér vsadil jedno euro na víťazstvo strany Piráti s kurzom 5000.

Hlas medzi tipérmi stráca

Najdôležitejším faktorom pri tvorbe kurzovej stávky na voľby sú okrem stávok tipujúcich aj prieskumy. Stávková kancelária Fortuna však berie do úvahy aj škandály či aktuálne kauzy. Kurzy na voľby majú spoločné so športovými stávkami to, že čím je väčší favorit, tým je nižší kurz a naopak.