Východoslovenská firma Inspio je rodinný projekt, ktorý dnes pôsobí v 26 krajinách Európy. V jeho pozadí stojí Slavomíra Kollárová spolu so svojím manželom, s ktorým si podnik delia na polovicu. Ona zastáva funkciu CEO a zodpovedá za strategické rozhodnutia a marketing, on je CTO, čiže zodpovedá za výrobu. „Aj keď je to pre niektorých nepochopiteľné, máme spolu rodinu aj firmu. Pre nás je to normálne,“ hovorí S. Kollárová, ktorá je nominovaná na prestížnu cenu TREND Podnikateľka roka 2023.

Začala podnikať počas materskej dovolenky v roku 2005. Pôvodne sa ako vyštudovaná učiteľka chcela zamestnať v materskej škole, ale potom si to rozmyslela. K podnikaniu s nástennými dekoráciami sa dostala skôr mimochodom, skrz svoje koníčky. Nerobila si teda dopredu žiadne prieskumy ani nijako neanalyzovala trh.

Rodinná firma, ktorú s manželom založila, sa postupne vyvíjala, predlohy na maľovanie na steny postupne nahradili dekorácie, nálepky, obrazy, koberce či rôzne podložky na zem. Ťažkosti so vstupným kapitálom riešili manželia napríklad aj tak, že v roku 2008 predali byt za dva milióny korún a zisk z predaja investovali jednak do kúpy domu v Trebišove a jednak do biznisu.

Lavína práce

V roku 2018 viedol pokles obratu k potrebe komplexného rebrandingu. Firma už vtedy prevádzkovala e-shopy v niekoľkých krajinách, no v každej pod iným názvom. Dovtedy sa marketingu nikto špeciálne nevenoval, preto sa ho chopila samotná Slavomíra. Snažila sa firmu rebrandovať za plného chodu tak, aby nikoho nikde nič nebrzdilo. Dodnes to považuje za jedno z najhektickejších období svojho života.

„Rebranding spustil lavínu práce. Výsledky sa čoskoro dostavili a my sme zistili, že nestíhame vyrábať. Že na strojoch tlačíme 24 hodín denne a aj tak máme osemnásťdňový sklz,“ opisuje S. Kollárová situáciu z roku 2019.