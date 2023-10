Napriek tomu, že veľkosť slovenského trhu je v globálnom meradle malá, stáva sa z neho postupne centrum pokroku. Generálny riaditeľ spoločnosti SAP Slovensko Martin Ferenec vidí dôvod najmä v otvorenosti domáceho trhu, ako aj v možnostiach, ktoré klientom ponúkajú cloudové služby. Napríklad pomáhajú klientom v triedení dát, čo im umožňuje venovať sa činnostiam, ktoré sú pre ich podnikanie skutočne dôležité.

Už je to takmer rok, čo na trh prišla umelá inteligencia (AI). Ako ovplyvnila fungovanie spoločnosti SAP?

Možno by som len spresnil, že aktívne využívanie AI nie je otázkou jedného roka, je s nami už podstatne dlhšie, a to aj v SAP riešeniach. Pravdu však máte v tom, že práve v poslednom období sa stala témou číslo jeden a vystriedala tak fenomény ako big data či cloud. Tie sa už stali bežnou súčasťou firemných i retailových IT produktov. AI je teda ďalším z krokov celkového vývoja. A ani ona nie je posledným článkom v reťazci, vyvíja sa. V každom prípade ide o trend, ktorý nemožno zastaviť.

Kde si našla a nájde svoje uplatnenie?

V tejto chvíli má najväčšie uplatnenie v odbremenení ľudí od vykonávania opakovateľných, štandardizovaných činností. Ide o primárny segment, v rámci ktorého môžeme AI zapojiť. Potenciál vidíme aj v jej prediktívnej kredibilite, pretože dokáže priniesť nové pohľady do toho, ako podnikať. Predsa len ľudský mozog je síce zázračný „stroj“, ale nie je schopný okamžite poňať a analyzovať také množstvo informácií ako AI a dať vám na základe toho odpoveď. Vďaka technológiám vieme vyplniť tieto takzvané hluché miesta.

AI teda istým spôsobom nadväzuje na inovácie, aké reprezentuje napríklad cloud computing?

Cloudové služby pomohli v rozvoji umelej inteligencie. Poskytujú totiž zákazníkovi infraštruktúru na realizovanie množstva operácií bez toho, aby si musel tento výpočtový výkon zaobstarávať sám. Cloud tak umožnil adaptovať AI kdekoľvek. V praxi to potom pre klientov znamená uľahčenie spomínaných opakovateľných procesov, napríklad párovania vystavených faktúr a prijatých platieb. A chceme to posunúť na novú úroveň lepšej interakcie, keďže používatelia nemajú čas a ani potrebu učiť sa nové zdĺhavé procesy. Preto chceme, aby v budúcnosti interakcia s naším softvérom vyzerala tak, ako keby ste zaklopali kolegovi na plece a opýtali sa ho na názor. Presne tak funguje náš nový asistent Joule, ktorý využíva generatívnu AI. Vy mu zadáte dopyt vo vašom prirodzenom jazyku a on vám dá na základe dát z informačného systému SAP aj zo zdrojov tretích strán inteligentnú odpoveď. Bude rozumieť nielen tomu, čo vravíte, ale aj tomu, čo máte na mysli.

Jednou z typických obáv pri AI je to, že ľudia kvôli nej prídu o prácu. Pozorujete tento trend u seba alebo svojich klientov?

Tieto obavy nie sú ničím novým a prídu vždy, keď podnik ide riešiť efektivitu. Digitálna transformácia je len nadstavbou toho celého. Pod zvyšovaním efektivity si totiž veľa ľudí automaticky predstaví znižovanie nákladov a prepúšťanie. Netvrdím, že sa to vôbec nedotkne niektorých pozícií, ktoré môžu byť plne nahradené, ale o tom tá filozofia nie je. Ide o to odbremeniť zamestnancov od vecí, ktoré sa dajú automatizovať a nechať im viac času na kreatívnejšiu prácu. A napríklad aj viac oddychovať. Dúfam, že jedným z výsledkov aktívneho využívania AI bude napríklad štvordňový pracovný týždeň.

Zdroj: archív SAP Konferencia SAP Discovery Day aj tento rok priniesla návštevníkom horúce novinky a trendy v oblasti SAP riešení.

Prevládajú ešte stále pri téme digitalizácie u klientov určité stereotypy?

Žiadna zmena nie je ľahká a človek ju prijíma s obavami. Ak sa však robí premyslene a nie živelne, tak celý proces prebieha oveľa jednoduchšie. Preto je dôležité, ako sa takáto zmena vo firme implementuje a ako je odkomunikovaná. Dnes už IT pozície nie sú o tom, že vám niekto príde zapojiť tlačiareň. Sú práve o zavádzaní takýchto inovácií, a to tak, aby to spoločnosti vyhovovalo. Nie je to totiž len o novom operačnom systéme, ale o jeho správnom nastavení pre firemné procesy. Aby ho mohli zamestnanci efektívne využívať s ohľadom na to, ako komunikujú, ako pracujú a podobne.

Stretávate sa stále s nedôverou vo vzťahu k výhodnosti ceny cloudových služieb?

To je večná téma a predpokladám, že stále budeme počúvať poznámky o tom, aké je to drahé. Pritom by si mal klient spočítať hodnotu všetkých prínosov, ktoré mu takáto zmena môže priniesť. Nie je to totiž iba o cene infraštruktúry, ktorú vďaka cloudu nemusí vlastniť, ale napríklad aj o kybernetickej bezpečnosti. Ďalšou nezanedbateľnou vecou je, že cloud šetrí náklady na energie. Klient sa nestará o vykurovanie, chladenie a osvetlenie potrebné pre veľké dátové sklady či servery. S tým úzko súvisí aj redukcia emisií, teda celková udržateľnosť. Toto sú základné dôvody, prečo by sa mali nad cloudovými službami firmy zamyslieť. Samozrejme okrem toho, že im poskytujú aj oveľa väčšiu flexibilitu v porovnaní s on-premise riešeniami.

Keď sme už spomenuli udržateľnosť, ako SAP pomáha firmám v tejto oblasti?

V prvom rade ideme príkladom, keďže ide o tému, ktorá je pre SAP veľmi dôležitá. Uhlíkovú neutralitu chceme ako spoločnosť dosiahnuť už do konca tohto roka, postupne napríklad prechádzame na čisto elektrické autá. Na druhej strane zákazníkom pomáhame pri zlepšovaní sa v oblasti udržateľnosti, ktorá nie je len o znižovaní emisií. Je to o tom, akým spôsobom firma k uhlíkovej neutralite pristupuje, akým spôsobom pracuje s dátami o produkcii oxidu uhličitého, teda CO2. A na to potrebuje mať tieto údaje, pričom my jej vieme dať nástroj, ktorý jej ich pomôže efektívne a čo možno najpresnejšie získať. A to nielen v rámci jej vlastných emisií skleníkových plynov, ale aj uhlíkovej stopy jej dodávateľských reťazcov. A na to už tabuľky v Exceli nie vždy stačia.

Takže dokážu lepšie zvládať legislatívne povinnosti, ktoré ich čakajú?

To je jeden zo základných parametrov nášho systému. Na druhej strane podnikom poskytujeme nástroje na modernizáciu ich celého fungovania. Vedia tak svoje činnosti efektívne optimalizovať a inovovať, čím zároveň znižujú svoje emisie. Takýmto spôsobom z toho ťaží celá planéta.

Ste generálnym riaditeľom SAP Slovensko. Čím je náš trh špecifický?

Nemyslím si, že slovenský trh je veľmi špecifický, rozdiel je možno v rozložení zákazníkov. V každom prípade ide o jeden z najotvorenejších trhov minimálne v Európskej únii. V praxi to znamená, že tu máme veľa globálnych spoločností, máme tu veľa dcérskych spoločností. No a keďže Slovensko je relatívne malý trh a malé sú aj samotné pobočky, tak nám to otvára príležitosti v experimentovaní. Firmy tu rady skúšajú nové veci, lebo riziko je menšie. Slovensko sa tak stáva krajinou pre pilotné projekty globálnych korporácií. Čo je, samozrejme, super, pretože môžeme mať pri zákazníkoch viac rozviazané ruky. No keď sa porovnáme s krajinami V4, tak nevidím veľké rozdiely.

Existuje niečo ako typickí slovenskí zákazníci spoločnosti SAP, napríklad veľké firmy?

Keď počúvam kolegov z Nemecka, zo Švajčiarska či Spojených štátov, ako hovoria o veľkých zákazníkoch, tak si uvedomujem, že na Slovensku veľké firmy nemáme. Tie naše veľké firmy sú v zahraničnom ponímaní relatívne malé. Bez ohľadu na jeho veľkosť však posudzujeme každého zákazníka individuálne a presne podľa jeho potrieb. Štandardne na Slovensku väčšinou ide o klienta, ktorý ma do 100 používateľov systému.

S akými požiadavkami sa na vás klienti najčastejšie obracajú?

Veľa našich zákazníkov ešte stále čaká upgrade na nový systém SAP S/4HANA, pričom všetci to vnímajú ako príležitosť upratať si vo svojich dátach a procesoch. Preto riešia najmä požiadavky ako podporu so zavedením tohto systému, aby to bolo čo najjednoduchšie, najlacnejšie a trvalo to čo možno najkratšie.

Čo v najbližšom období na Slovensku ešte plánujete?

Čakajú nás príjemné povinnosti v našom vývojovom centre SAP Labs Slovakia. Aktuálne v ňom pôsobí na rôznych pozíciách zhruba 200 ľudí. Doteraz sa podieľali na vývoji softvéru pre malé firmy, to sa však mení. V Bratislave už budeme vyvíjať aj vlajkovú loď medzi našimi softvérmi, už spomínaný SAP S/4HANA. Sme radi, že sa nám podarilo získať tento projekt a s ním aj mnoho príležitostí pre Slovensko. No a čo sa týka celkovej stratégie, tak napriek tomu, že náš lokálny trh je relatívne malý, máme tu viacerých i globálne zaujímavých zákazníkov, s ktorými úspešne spolupracujeme. Takáto dôvera od klientov teší o to viac, že vo výsledku zlepšuje naše postavenie a vnímanie zo strany materskej spoločnosti. A aj to sa podpísalo pod nové vývojové projekty pre SAP Labs. Preto by som si želal, aby sme boli do budúcna viditeľní viac a viac.