Spoločnosť Kami Profit, ktorá je na stavebnom trhu už dvadsať rokov, má široký záber a bohaté skúsenosti. V jej portfóliu sa nachádzajú rezidenčné projekty, obchodné centrá, priemyselné parky, školy, čerpacie stanice, ako aj iné druhy stavieb.

Začínala službami projektového manažmentu a stavebného dozoru. Postupne sa dostala do roly generálneho dodávateľa stavieb a neskôr aj developera.

Dodnes je podpísaná pod výstavbu či rekonštrukciu zhruba 450 stavebných projektov v piatich krajinách, z ktorých väčšina je v Česku a na Slovensku.

Aktívna je však aj v Chorvátsku, kde realizovala vlastný projekt apartmánových domov a zastrešovala aj technickú a finančnú kontrolu ďalších projektov.

Bola generálnym dodávateľom bytového domu Donaufelder Strasse vo Viedni a pod dva rezidenčné projekty sa podpísala aj vo Francúzsku. Vlastný rezidenčný developerský projekt aktuálne pripravuje na Floride.

Kami Profit zamestnáva zhruba 120 ľudí, pričom ďalším tisíckam dáva prácu na stavbách cez svojich dodávateľov. Zakladateľom, konateľom a generálnym riaditeľom spoločnosti je skúsený manažér Milín Kaňuščák.

Kami Profit je na trhu už dvadsať rokov. Jej najsilnejším rokom z pohľadu tržieb bol rok 2023. Čím to bolo spôsobené?

V danom roku sme začali jednu z našich najväčších stavebných akcií. Išlo o komplexnú rekonštrukciu pražskej Nemocnice na Homolce, ktorá prebiehala aj vlani, a to za plnej prevádzky. Objem prác predstavoval zhruba 750 miliónov českých korún. Vďaka tejto stavbe sme o sebe dali výraznejšie vedieť aj na českom trhu, kde sme však boli aktívni aj predtým. V Česku sme stavali napríklad školy či domy pre seniorov.

Ako ste sa dostali do roly generálneho dodávateľa?

Išlo o postupný proces, v ktorom významnú úlohu zohral bratislavský rezidenčný projekt Tri veže, kde sme figurovali v úlohe projektového manažéra a stavebného dozoru a na starosti sme mali aj ďalšie funkcie vrátane manažmentu investičnej prípravy, ktorý zahŕňal i negociácie s bankami.

Tento projekt, ako aj mnohé ďalšie nám dodal kompetencie robiť čoraz viac stavieb z pozície generálneho dodávateľa. Vďaka tomu máme priamy dosah na realizáciu stavby, vrátane možnosti výberu dodávateľov, s ktorými máme dobré skúsenosti a za ktorých sa vieme zaručiť.

Môžete spomenúť niektoré z projektov?

Ako generálny dodávateľ sme realizovali napríklad nadstavbu obchodného centra Tulip v Martine, rebranding obchodných centier Stop Shop na 16 miestach Slovenska, výstavbu obchodného centra HomeBox v Nitre či stavby mnohých rezidenčných či polyfunkčných objektov. Okrem toho riadime prestavby a výstavby obchodov Billa po celom Slovensku.

Sú nejaké ďalšie zákazky, ktoré by ste zo špeciálneho dôvodu radi spomenuli?

Pochváliť sa môžeme napríklad tým, že sme realizovali výstavbu či rekonštrukciu najväčšieho počtu čerpacích staníc na území Česko-Slovenska. Konkrétne sme podpísaní pod zhruba sedemdesiatku čerpacích staníc všetkých známych značiek – OMV, Moll, Shell či Slovnaft.

Hoci ide o menšie zákazky v objeme zhruba 1,5 milióna eur, náročné boli napríklad v tom, že sme pre každú z nich museli v krátkom čase zorganizovať zhruba tri desiatky rôznych dodávateľov. Túto našu silnú stránku sme následne boli schopní preniesť aj na väčšie stavby.

Čo je ešte vašou silnou stránkou či konkurenčnou výhodou?

Určite náš systém procesného manažmentu a riadenia kvality. Vďaka nemu sme dokázali zefektívniť zdieľanie informácií a skrátiť schvaľovacie procesy vo firme. Tento systém priebežne upravujeme a aktualizujeme. Jeho výhodou je to, že nám umožňuje riadiť súbežne aj dvadsať či tridsať stavieb v hodnote miliónov eur.

Zdroj: ROBO HUBAČ Milín Kaňuščák, CEO, Kami Profit

Aké sú vaše rastové plány na najbližšie obdobie?

Naše procesné nastavenie by nám umožnilo rásť aj desaťnásobne a to bez väčších systémových zmien. My si však dávame veľký pozor na to, akých subdodávateľov zapájame do svojich projektov. Tých neodskúšaných do nových zákaziek nekontrahujeme, pretože si chceme dlhodobo zachovať vysoký stupeň kvality.

Aj preto dávame 10- až 15-ročné záruky na niektoré prvky našich stavieb. No a pokiaľ ide o tržby pre tento rok, chceli by sme sa v nich dorovnať nášmu zatiaľ najúspešnejšiemu roku 2023, teda atakovať asi päťdesiat miliónov eur.

Svoju kariéru ste začínali v oblasti biznisového poradenstva. Ako si na toto obdobie spomínate?

Po vysokej škole som nastúpil na civilnú vojenskú službu do neziskovej organizácie na podporu podnikania, ktorú som pomáhal založiť. Neziskovka Regionálne poradenské informačné centrum Prešov sa zameriava na podporu malých a stredných podnikateľov. Ako jej súčasť sme kedysi implementovali aj mikropôžičkovú schému.

Vďaka nej, ako aj poradenstvu pri tvorbe biznisových plánov vzniklo mnoho pekných podnikateľských príbehov. Len ako zaujímavosť uvediem, že mikropôžičková schéma mala stopercentnú návratnosť.

Aká je vaša životná filozofia a ako ju aplikujete v podnikaní?

Každý deň je pre mňa výzva, pričom každá výzva má riešenie. Kami Profit si dnes trúfa na takmer hocijakú stavbu, pretože každý technický detail je možné vyriešiť. A navyše sme dostatočne stabilní, takže nemáme obavy, že by nás niečo položilo. Dodnes sme napríklad nemali ani jednu zákazku v omeškaní.

Čomu sa okrem práce ešte venujete?

Mám veľa hobby. Napríklad šach či numizmatiku. Raz ročne sa zvyknem zúčastniť na nejakej aukcii a doplniť si zbierku. Okrem toho sa roky venujem rodokmeňu, v ktorom mám už zhruba deväťtisíc predkov či rodinných príslušníkov. Okrem toho mám rád lyže, beh, plávanie či bicykel.

Uplynulých desať rokov nebolo dňa, aby som si pred prácou nezašportoval. Okrem toho mám kapitánske skúšky a som pilotom jednomotorových lietadiel aj vrtuľníka, ale lietadlo nevlastním. Fascinuje ma však ovládať stroje.