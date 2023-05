O ukrajinský trh sa v poslednom čase začínajú intenzívne zaujímať české fondy rizikového kapitálu, ktoré investujú do startupov. Ide napríklad o Nation 1, Purple Ventures či Tensor Ventures, ktoré spolu s niekoľkými českými IT firmami navštívili Kyjev pri prvej ceste nového českého prezidenta Petra Pavla na Ukrajinu.



Investori chcú údajne motivovať ďalších Čechov a vyvolať u nich takzvané Fomo – teda obavu z premeškania výnimočnej príležitosti. Podľa E15 návšteva zatiaľ neviedla ku konkrétnym investíciám, no podarilo sa nadviazať dôležité kontakty, pričom na jeseň sa pripravuje ďalšia podnikateľská misia vrátane konferencie.

Rast IT segmentu

Technologické startupy predstavujú pre investorov najväčšiu príležitosť. Ukrajinská ekonomika sa vlani síce prepadla o 40 percent, no sektor informačných technológií ako jediný rastie, informuje E15. Oproti roku 2021 nastal výrazný pokles objemu investícií o 74 percent, čo je čiastočne spôsobené spomaľovaním globálnej ekonomiky a vojnou, uviedol ukrajinský investičný fond AVentures Capital.

Väčšina IT spoločností však pokračovala v raste príjmov. Za prvých desať mesiacov vlaňajška sa sektoru podarilo vyrásť o desať percent, pričom tržby presiahli šesť miliárd dolárov.