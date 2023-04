Výroba elektrického Peugeotu e-208, ktorý v súčasnosti schádza z liniek len v trnavskom závode Stellantis Slovakia, by sa mohla rozšíriť aj o produkciu v španielskej Zaragoze. Naznačujú to najnovšie informácie portálu Automotive News Europe od zdrojov z prostredia štvrtej najväčšej automobilky.

Podľa nich sa Stellantis už otvorene prikláňa k tomuto kroku. Dôvodom je vysoký dopyt po plne elektrickom hatchbacku. Produkciu v slovenskom podniku by to ohroziť nemalo.

Francúzi chcú svoje doma

Automobilka naznačuje, že španielska výroba je rozumným krokom, a to aj napriek tlaku francúzskej vlády, ktorá sa netají tým, že by produkciu elektrických vozidiel chcela pritiahnuť naspäť do krajiny.

Pred časom francúzsky minister financií Bruno Le Maire navrhoval, aby Stellantis vyrábal kompaktný elektromobil aj lokálne a dokonca mal o tejto skutočnosti diskutovať už aj s generálnym riaditeľom Stellantisu Carlosom Tavaresom, naznačuje Automotive News Europe. Portál vychádza z informácií zdrojov blízkych automobilke.

Stellantis v súčasnosti vyrába v Zaragoze na severovýchode Španielska malé autá vrátane modelu Opel Corsa. Produkcia trnavského elektromobilu by teda do tamojšieho portfólia vhodne zapadlo. Konečné rozhodnutie však ešte nepadlo, dodáva portál.