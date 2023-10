Nedávno sa v médiách objavili informácie o tom, že spoločnosť Studio Moderna, ktorá prevádzkuje známe e-shopy Dormeo, Delimano či Top Shop má problémy. Istú dobu jej nefungovali webové stránky a zatvorené boli aj pobočky v Bratislave či Košiciach.

Weby už fungujú a tak teraz nie je známe, či išlo len o technické problémy alebo situácia súvisí s dianím v Českej republike a Slovinsku. Podľa Finstatu na Slovensku dlží Studio Moderna štátu vyše 200-tisíc eur na sociálnom poistení a daniach.

Miliónové dlhy

Spoločnosť na otázky médií totiž neodpovedá. Studio Moderna je známe hlavne vďaka teleshoppingu a pochádza zo Slovinska. Slovinská skupina je však v úpadku a nedávno s ňou súd v hlavnom meste Ľubľana začal konkurzné konanie.

Dôvodom sú dlhodobé finančné problémy. Spoločnosť tiež v posledných mesiacoch prestala svojim zamestnancom vyplácať mzdy včas a prišla aj o prístup k svojim niektorým bankovým účtom, informuje E15.

Návrh na konkurz podala firma aj v Česku, no súd v Prahe konanie zastavil. Dôvodom bolo nedostatočné doloženie dôkazov o úpadku. Majiteľ slovinskej spoločnosti Sandi Češko uviedol pre televíziu N1, že finančné problémy zdedili po predchádzajúcich majiteľoch a boli až príliš vysoké. Snažili sa tiež získať investora, no nenašiel sa nikto, kto by bol ochotný vykryť chýbajúcich 60 miliónov eur.