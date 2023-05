Jazykové kurzy na pracovisku, právne služby so zľavou, fitness či masáže počas pracovnej doby. Také sú netradičné, ale čoraz častejšie benefity, ktoré firmy poskytujú zamestnancom vo svete aj u nás.

Zamestnávatelia musia bojovať o pracovníkov a tí zasa vyžadujú také pracovné modely, ktoré zodpovedajú ich potrebám. Pri hľadaní práce sú uchádzači čím ďalej tým vyberavejší a od zamestnania očakávajú viac než len dobré finančné ohodnotenie. Aby firmy prilákali a udržali kvalitných ľudí, prichádzajú oddelenia ľudských zdrojov aj s rôznymi kreatívnymi nápadmi.

TREND vybraným firmám položil otázku: Aké zaujímavé či netradičné benefity ponúkate zamestnancom v práci a o čo majú títo najväčší záujem? Prinášame ich odpovede.

Markéta Pavelková, riaditeľka oddelenie People and Culture Director, Coca-Cola HBC Česko a Slovensko

Ponúkame zamestnancom celú škálu viac ako 20 benefitov. Jedným z netradičných benefitov, ktorý zároveň zamestnanci oceňujú najviac, patrí pitný režim a predaj našich produktov zamestnancom za zvýhodnené ceny. Ďalším stále nie tak bežným benefitom na trhu je systém flexibilných benefitov – Cafeteria, keď zamestnancom poskytujeme určité množstvo prostriedkov na rok.

Môžu si vybrať v rámci stoviek produktov a služieb ponúkaných v tomto systéme, a to iba podľa priorít každého zamestnanca. Veľmi populárny je tiež benefit ponuky zamestnaneckých akcií, a to nielen pre topmanažment, ale pre každého zamestnanca. V poslednom čase je takisto väčší záujem o benefity z oblasti wellbeingu a zdravia, kde ponúkame napríklad možnosť flexibilnej pracovnej doby tam, kde to prevádzka umožňuje, sick days, dni zdravia, masáže a podobne. Medzi ďalšie obľúbené benefity patrí týždeň dovolenky navyše či príspevok na penzijné pripoistenie.

Renáta Szüllőová, People & Culture Manager, IKEA Bratislava

Pri veľkom množstve rôznych finančných aj nefinančných benefitov sa zameriavame aj na priamu pomoc zamestnancom a tým, ktorí zažívajú násilie v domácnosti, poskytujeme aj nárok na 10 dní platenej dovolenky navyše.