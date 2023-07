Na domácom trhu pôsobí v oblasti športovej výživy hneď niekoľko firiem. Okrem nadnárodných spoločností patrí medzi ne aj slovenská jednotka GymBeam. Dvojkou je však bratislavská značka Bodyworld spadajúca pod firmu BIO 5.

Pre predstavu, tržby spoločnosti GymBeam za minulý rok sa vyšplhali až na takmer 88 miliónov eur, kým bratislavská firma dosiahla viac ako 6,2 milióna eur. Bodyworld na trhu funguje už od roku 1999. Firmu založil Peter Požgay so svojím bratom a ďalšími troma spoločníkmi.

V tom čase študovali na Vysokej škole a chodievali do fitness centra. Zistili, že v tomto smere nie je u ľudí dostatočná informovanosť a preto sa rozhodli na nej pracovať. Začali vydávaním fitness magazínu a následne aj s predajom kreatínu, ktorý dovážali z USA a Nemecka. Postupne sa na to nabalil aj internetový obchod. Vo firme nakoniec zostali štyria.

Pomoc od rodičov

Okolo roku 2000 sa na internete predávalo minimum produktov. Gro totiž tvorili kamenné predajne. Internet bol neprebádaný, všetko sa riešilo ručne a aj dôvera bola zo strany zákazníkov veľmi nízka. Potrebná preto bola najmä edukácia zákazníkov.



„S našou vlastnou predajňou výživových doplnkov sme začali až v roku 2007. Financoval som všetko z mojich úspor. Neskôr nám pomáhali rodičia, ktorí nám požičiavali peniaze. Máme aj pôžičku z banky. Firma je však už v takej veľkosti, že ju nie je možné financovať len bankovou cestou,“ hovorí P. Požgay.

Firma nikdy nevyužila externé financovanie prostredníctvom investorov. V súčasnosti však už na tomto spôsobe pracujú, nakoľko prostriedky potrebujú na rozbehnutie vlastnej výroby produktov. S tou sú totiž spojené kapitálovo náročné výdavky. „Riešime si to po vlastnej osi a následne možno oslovíme nejaké poradenské spoločnosti. Zatiaľ chceme získať financie vo výške dvoch miliónov eur,“ hovorí pre TREND P. Požgay.



Bodyworld dnes predáva menej ako päť percent vlastných produktov. P. Požgay však vidí, že veľa produktov je vyrábaných len na oko, aby sa mohli nejakým spôsobom propagovať. Samotné fundamenty tam podľa neho nie sú. Pred trinástimi rokmi mali prevádzku, kde si všetko naformulovali, produkt namiešali a zabalili. V tom čase však nemali také pokrytie trhu, aby sa tieto produkty úspešne rozbehli. Postupne sa to však zmenilo a dnes chcú ísť smerom, keď budú mať nad produktami a ich výrobou kontrolu.

Rast zdravých jedál

Vlastné produkty obchodníkov lákajú najmä kvôli maržovosti. V tomto prípade nie sú navyše ani obmedzenia či tlaky zo strany dodávateľov o dodržiavaní určitej cenovej hladiny.

„Je badateľná vertikálna integrácia, kde výrobcovia prechádzajú okrem klasického veľkoobchodného predaja čoraz viac na priamy predaj zákazníkom buď cez vytvorený e-shop alebo akvizíciou už zabehnutého, prípadne aj cez kamenné predajne,“ hovorí P. Požgay. Športovú výživu navyše čoraz častejšie ponúkajú aj ďalší hráči ako lekárne či veľké online trhoviská.

Rovnako sú pre obchodníkov atraktívne aj vlastné značky oblečenia. Na to však už treba mať špecializovaný tím. Majiteľ firmy Bodyworld si to predstaviť vie, nakoľko ide o veľmi dobrú podporu predaja či rozpoznávania značky. Dnes to však nie je na programe dňa.



Počas pandémie e-commerce segment dramaticky rástol. Takmer všetci hráči z tohto obdobia vyťažili maximum. Bol by to prípad aj Bodyworldu, keby v tom čase neprevádzkovali aj fitness centrum v Nitre. Prenajímateľ nebol príliš ústretový v otázke nájomného a zároveň sa im končila zmluva. Toto všetko spôsobovalo komplikácie.



„Ak by sme fitness centrum nemali, tak poviem, že pandémia nás zasiahla minimálne, respektíve ešte by sme z nej možno aj vyťažili. Fitness centrum sme nakoniec ukončili, odpredali sme zariadenie a dnes na základe určitej dohody funguje pod našou značkou, no pod iným majiteľom,“ spomína P. Požgay.

Cukor či polyoly

Po odznení pandémie sa veľa ľudí vrátilo k nákupom v kamenných prevádzkach. Aj z toho dôvodu sa vo firme rozhodli prejsť na zahraničné trhy, aby mali stále rastúci obrat. Ľudia si dnes vyberajú skôr základné produkty. Gro tvorí najmä proteín, za ktorým nasledujú zdravé jedlá. Tie sa tlačia do popredia. Inflácia však spravila svoje a za minulý rok vzrástli ceny proteínov dosť výrazne.

Trendom sú dnes aj vegánske produkty a zdravé jedlá, ktoré sa podľa P. Požgaya často zdravo len tvária. Sú v nich totiž zakamuflované určité veci, ktoré nie sú až také zdravé. Napríklad cukor sa nahrádza polyolmi.