Pamätáte si ešte na „puppy boom“ z čias pandémie? Rozkošné šteniatka, ktoré mali liečiť dušu v čase lockdownu, sú dnes päťročné psy – a čoraz častejšie aj pacienti. A kým útulky v Európe praskajú vo švíkoch a charitatívne organizácie bijú na poplach, burza má jasno: starostlivosť o domáce zvieratá sa mení na biznis desaťročí.
Dopyt po psíkoch vzrástol počas pandémie v priebehu niekoľkých mesiacov o desiatky percent. V niektorých krajinách EÚ vzrástla cena za šteňa aj o viac ako 50 percent, tvrdí analytik XTB Matej Bajzík. Na trh sa vrhli aj neetickí chovatelia a „puppy farms“, kde sa psy chovali v nevyhovujúcich podmienkach. Z dlhodobého hľadiska to znamenalo rast zdravotných komplikácií, genetických porúch a v konečnom dôsledku aj väčší tlak na veterinárny sektor, dodáva analytik.
Americká firma Idexx Laboratories, ktorá predáva laboratórne vybavenie pre veterinárov, práve zverejnila výsledky, ktoré prekvapili aj optimistov. Tržby vo výške 1,11 miliardy dolárov za druhý kvartál prekonali očakávania analytikov.
Poistenie čivavy cez mobilnú aplikáciu? Revolut začal ponúkať poistenie domácich zvierat
V reakcii na hospodárske výsledky za druhý kvartál akcie firmy vyskočili o 27 percent a od apríla si pripísali už 92 percent. A to všetko v čase, keď sektor veterinárnej starostlivosti podľa niektorých ochladzuje. Ako je to možné?
Nové produkty, staré psy a investori v strehu
Idexx v minulom roku uviedol na trh nový analyzátor inVue Dx, ktorý dokáže vyhodnotiť krv či stery z uší domácich zvierat. Spolu s rastúcim dopytom po špecializovaných vyšetreniach, najmä v onkológii, si tak firma buduje pevný základ pre ďalší rast. Analytici z William Blair tvrdia, že aj napriek poklesu návštev u veterinárov si firma drží pevnú pozíciu vďaka inováciám a stabilnému trhu so starnúcimi zvieratami.
A práve tu vstupuje na scénu fenomén „puppy boom“. Psy a mačky, ktoré si ľudia adoptovali počas lockdownov, dnes vstupujú do fázy života, keď potrebujú viac starostlivosti, liečby a – samozrejme – produktov. Aj psy a mačky môžu mať poistku – a čoraz viac majiteľov túto možnosť využíva.
V USA sa v roku 2024 minuli ľudia na veterinárov vyše 41 miliárd dolárov. Celý sektor starostlivosti o zvieratá dosiahol 152 miliárd, pričom rast pokračuje. A aj keď boom adopcií ustal, chuť míňať na miláčikov nie. Segment poistenia, prémiového krmiva a wellness produktov rastie rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Firmy ako Zoetis (veterinárna farmácia), Freshpet (prémiové krmivo), Chewy (e-commerce pre zvieratá) či Trupanion (poistenie domácich miláčikov) sa tešia zo stabilného záujmu investorov – aj nových klientov na štyroch nohách.
Temná stránka boomu: útulky a ilegálny chov
Nie všade však vyzerá psí biznis tak ružovo. Britská charita Hope Rescue varuje, že tzv. „puppy boom“ sa zmenil na „puppy bust“. Až 97 percent psov, ktoré za posledné tri mesiace prijali, nebolo sterilizovaných. Mnohí bývalí pandemickí miláčikovia dnes rodia vlastné vrhy – neplánovane.
Počet šteniat v ich opatere sa medziročne zoštvornásobil a charita prijíma 150 žiadostí mesačne o pomoc s odovzdaním psa. Nielenže ubúdajú štátne dotácie na kastráciu, ale inflácia a rast životných nákladov spôsobujú, že si mnohé rodiny nemôžu dovoliť ani základnú veterinárnu starostlivosť.
Kristína Devínska zo Slobody zvierat upozorňuje na kritický stav slovenských útulkov: „Útulok Slobody zvierat v Bratislave, vrátane jej 25 regionálnych centier v rámci SR, je v kritickej situácii, čo sa týka kapacitných aj finančných možností.“ Kapacita je prekročená, v opatere majú vyše 2 300 zvierat. Záujem o adopciu, ktorý bol počas covidu vysoký, prudko klesol. Janka Kokavcová, psia personalistka a pracovníčka v útulku, hovorí: „Po práci z domu sa ľudia vrátili do kancelárií a zvieratko je zrazu na príťaž.“
Ošetrovateľka košického útulku Viera Havajová potvrdzuje denný tlak a frustráciu: „Útulok sa nedá nafúknuť. Máme stanovený počet psov, koľko ich môže byť, a keď sa nedá, tak sa nedá.“ Nezriedka sú pracovníci vystavovaní aj hrozbám a nátlaku zo strany ľudí, ktorým útulok jednoducho nemá viac kapacity.
Pridajte k tomu ilegálnych chovateľov, ktorí zneužili dopyt počas pandémie, a výsledkom je kokteil problémov, ktoré zďaleka nekončia.
Miláčik ako investícia?
Z pohľadu investora však platí jednoduchá rovnica: čím viac psov, tým viac návštev u veterinára. A čím staršie psy, tým drahšia starostlivosť. Kombinácia demografie a emócií robí zo sektora domácich zvierat atraktívne odvetvie, ktoré je odolné voči krízam a podporované kultúrnou zmenou – človek dnes svojho psa nevníma ako majetok, ale ako člena rodiny.
Z trendu sa stal kultúrno-ekonomický fenomén, ktorý mení správanie spotrebiteľov aj očakávania investorov. A kým niektorí hľadajú nový domov pre svojho miláčika, iní si do portfólia pridávajú akcie firiem ako Idexx, Chewy či Zoetis. V oboch prípadoch ide o investíciu – len nie vždy sa rovnako vyplatí.