Rok 2021 predstavoval pre startupy zlaté časy. Na nich chcela participovať aj najstaršia americká banka JPMorgan Chase. Rozhodla sa kúpiť startup Frank, ktorý vznikol ešte v roku 2016. Spoluzakladateľkou startupu bola mladá podnikateľka Charlie Javice, ktorá banke prezentovala firmu ako výborný projekt s miliónmi registrovaných klientov, ktorý cieli na mladých Američanov.

Startup mal totiž pomáhať vysokoškolákom získať finančné prostriedky od americkej vlády na štúdium. Spoluzakladateľka sa navyše chválila tým, že startup už stihol pomôcť s financiami mnohým študentom, ktorí sa chceli vyhnúť zložitým byrokratickým procesom. Banka vo firme videla veľký potenciál najmä kvôli mohutnej databáze klientov, s ktorými bude možné pracovať rôznymi spôsobmi. V súčasnosti sú práve dáta najhodnotnejším aktívom mnohých firiem. JPMorgan Chase sa nakoniec s Ch. Javice dohodla na kúpe startupu za 175-miliónov dolárov.



Po akvizícii dostala Ch. Javice 45-miliónov dolárov, informuje The New York Times. Zvyšné financie sa rozdelili medzi ďalších akcionárov. Až 20-miliónov dolárov v podobe prémií mala dostať Ch. Javice za to, že sa v banke stane výkonnou riaditeľkou, ktorá bude celý projekt riadiť. Z prémie však nakoniec nič nebude.

Falošní klienti

Banka sa tesne po transakcii rozhodla, že obrovské množstvo nových klientov osloví prostredníctvom e-mailovej kampane. Vybrala si najskôr vzorku 400-tisíc klientov, no prekvapujúco na odkaz v e-maile kliklo len 103 ľudí. Zaujímavé navyše bolo, že e-mail prišiel len 28 percentám oslovených, čo vzbudilo podozrenie. E-mailové kampane majú totiž väčšinou úspešnosť doručenia až 99 percent, informuje Czechcrunch.